TAVUKLU TABULE SALATASI

Bulgur kapaklı, derin bir kaba ya da küçük bir çelik tencereye koyulur. Sıcak su ve tereyağı küçük bir tencereye aktarılıp kaynatılarak tereyağı eritilir. Bu yağlı su bulgurun üzerine gezdirilip ağzı kapandıktan sonra 20 dakika kadar kenarda bekletilir.



Dinlenen bulgurun kapağı açılıp çatalla karıştırılarak kabartılır. Üzerine nane ve kekik serpiştirilip tekrar karıştırılır.

Diğer taraftan, sıvıyağ orta boy bir tavada kızdırılıp pirinç tanesi büyüklüğünde doğranmış sarımsaklar tavaya aktarılır. 1 dakika kadar kavrulduktan hemen sonra küçük küpler halinde doğranmış tavuk eti ilave edilip karıştırılarak 5 dakika daha kavrulur.

Tuz ve karabiber serpiştirildikten sonra 3-4 dakika daha pişirilir ve ocaktan alınıp üzerine hemen limon suyu gezdirilir. Bulgurun üzerine tavuklar ilave edilip iyice karıştırılır.

Roka yaprakları ince ince parçalanarak derin bir salata kasesine yerleştirilir. Üzerine sıcak haldeki tavuklu bulgur ilave edilip iyice karıştırılır.

Üzerine suyu süzülerek konserve kavanozundan çıkarılan kuru domatesler serpiştirilip ılık olarak servise sunulur.

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 su bardağı

ince bulgur

◊ 25 gr tereyağı

(5 yemek kaşığı zeytinyağı da kullanılabilir)

◊ 2 su bardağı sıcak su

◊ 2 çay kaşığı kuru nane, kuru kekik

◊ 200 gr kuşbaşı

tavuk eti

◊ 2 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 2 diş sarımsak

◊ Yarım adet

limonun suyu

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 250-300 gr

roka yaprağı

◊ 8-12 adet konserve kurutulmuş domates

SUZİ’NİN ARABİATA MAKARNASI

Domatesler soyulup tavla zarı formunda küp küp doğranır. Zeytinyağı teflon tavada kızdırılır. Sarımsaklar tavaya koyulup eklenip 1 dakika kadar karıştırılır. Doğranmış domates, tozşeker, tuz, karabiber ve pulbiber ilave edilip karıştırılır. Sos orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırılarak 8-10 dakika daha pişirilir. Domatesler iyice ezilip suyunu çekecektir. Servise sunulmadan 15 dakika önce büyük bir tencereye su koyulup 2 çay kaşığı tuz serpilir ve karıştırılır.

Su kaynamaya başlayınca makarnalar atılıp karıştırılır ve 10 dakika kadar haşlanıp süzülür. Makarna suyundan 1 su bardağı kadar ayrılır.

Makarna tekrar tencereye alınıp, üzerine ayrılmış olan makarna suyu ve pişen sos ilave edilir. İyice karıştırılıp ince kıyılmış maydanoz serpiştirildikten sonra servise sunulur.

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 paket spagetti makarna (papardelle ya da fettucini makarna da kullanılabilir)

◊ 2 yemek kaşığı

zeytinyağı

◊ 3 diş sarımsak

◊ 6 adet orta boy domates

◊ 1 çay kaşığı tozşeker

◊ 1 demet maydanoz

◊ 2 çay kaşığı tuz,

karabiber

◊ 2 çay kaşığı pulbiber ya da acı toz kırmızı biber (daha acı bir biber de kullanılabilir)

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.