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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

TAVUKLU SEMİZOTU SALATASI

30 Mart 2017

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 MALZEME LİSTESİ

◊ 3 adet tavuk göğüs eti
◊ 1 adet orta boy kuru soğan
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber
◊ 2-3 adet salatalık turşusu
◊ 1 demet semizotu
Sos için
◊ 350-400 gram yoğurt
◊ 2 diş sarımsak
◊ 1 yemek kaşığı mayonez (diyet mayonez kullanabilirsiniz)
◊ Varsa 3 yemek kaşığı tahin
◊ 1 çay bardağı ılık tavuk suyu
Ayrıca
◊ Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sızma zeytinyağı
◊ 1 tatlı kaşığı kırmızı
pul biber

Tavuk etlerini bütün soğan, tuz ve karabiberle (varsa 5-6 adet tane karabiber kullanın) yumuşayıncaya kadar haşlayın. Etleri çıkarıp süzün ve kesme tahtası üzerinde tavla zarı formunda küp küp doğrayın. Derin bir kaba aktarın.
Üzerine ayıklayıp yıkadığınız semizotu yapraklarını ekleyin. Salatalık turşusunu da küp küp doğrayıp ilave edin.
Sosu hazırlamak için tuzla dövdüğünüz sarımsakları, yoğurt, mayonez ve tavuk suyunu derin bir kaba koyup tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın.
Varsa bu salataya çok yakışan tahini de katın. İyice karıştırdığınız sosu tavuklu salatanın üzerine aktarın. İyice karıştırdığınız salatayı servis tabağına alın.
Pul biberi sızma zeytinyağına koyup çırpın ve salatanın üzerine gezdirip servise sunun. Afiyet olsun...

YAĞSIZ ELMALI TEPSİ KEKİ 

MALZEME LİSTESİ

◊ 5 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)
◊ 1,5 su bardağı toz şeker (esmer tozşeker de kullanabilirsiniz)
◊ 1,5 su bardağı un
◊ 1 paket kabartma tozu
◊ 1 tepeleme tatlı kaşığı toz tarçın
◊ 1 su bardağı ince çekilmiş fındık içi
◊ 2 adet orta boy tatlı elma (sarı elma da kullanabilirsiniz)

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin bir kaba kırın. Tozşekeri ekleyip mikserin yüksek devriyle 3-4 dakika, köpük köpük oluncaya kadar çırpın.
Üzerine un, kabartma tozu ve tarçını ekleyip mikserle 1-2 dakika daha, malzemeler iyice özleşene kadar çırpın. Son olarak, elmaları soyup çekirdeklerini ayıklayın ve tavla zarı formunda doğrayarak hamurun içine katın. Hamuru çatal ya da kaşıkla karıştırın.
Diğer taraftan, 25-30 santim çapındaki yuvarlak bir borcam ya da fırına dayanıklı bir kalıbı 2 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın.
Kek hamurunu kalıba aktarıp üzerini kaşığın tersiyle düzeltin. Keki 5 dakika önceden 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 35-38 dakika pişirip çıkarın. Soğumasını bekleyip dilimleyerek servise sunun.
Üzerine dondurma koyarak da servise sunabilirsiniz. Afiyet olsun...

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