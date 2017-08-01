Tavuklu Çerkez pizzası

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 su bardağı ılık su

◊ 1 yemek kaşığı toz maya

◊ 1 tatlı kaşığı toz şeker, tuz

◊ Yarım su bardağı tereyağı

◊ Aldığı kadar un

Üzeri için:

◊ 1 adet haşlanmış

tavuk göğsü

◊ 1 adet kuru soğan

◊ 1 adet yeşil kabak

◊ 1 çay kaşığı tuz, pul biber

◊ 25 gram tereyağı

Hamur için; ılık su, maya, şeker ve tuzu derin bir kaba koyun. Çatalla çırpın. Yağı ekleyip tekrar çırpın. Unu azar azar ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın ve oda sıcaklığında 40 dakika dinlendirin.

Üzeri için; haşlanmış tavuk göğsünü incecik didikleyin. İnce halkalar halinde dilimlediğiniz soğan ve kabağı, tuz ve pul biberi ekleyip karıştırın.

Yuvarlak borcamı yağlayın. Dinlenen hamuru borcamdan iki santim büyük olacak şekilde açın. Açtığınız hamuru borcama, kenarlarını yükselterek yerleştirin.

Hazırladığınız tavuklu harcı üzerine yayın. Tereyağını küçük parçalara ayırıp üzerine dağıtın. Hamuru 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıttığınız fırında kenarları kızarıncaya kadar, en az 35 dakika pişirin.

Limonlu kurabiye

MALZEMELİSTESİ

◊ 1 adet yumuşak limon

◊ Yarım çay bardağı sıvıyağ

◊ 1 çay bardağı yoğurt

◊ 1 su bardağı toz şeker

◊ 150 gr. yumuşamış

tereyağı

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 4-5 su bardağı un

Üzeri için:

◊ Hazır çikolatalı puding

Limonu soymadan dörde bölüp sıvıyağla birlikte robota koyun ve püre oluncaya kadar çekin.

Karışımı yoğurma kabına aktarıp üzerine yoğurt, şeker ve yumuşak yağı ekleyin. Unu da azar azar ekleyerek kulak memesi kıvamında, yumuşak bir hamur hazırlayın. En son vanilya ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun.

Hamuru hafif unlu tezgahın üzerinde merdaneyle 1.5 santim kalınlığında açın. Hamurdan şekilli kurabiye kalıpları yardımıyla parçalar çıkarıp fırın kağıdı serilmiş tepsiye dizin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Kurabiyeleri 15-18 dakika, üzerleri beyaz kalacak şekilde pişirip çıkarın. Hazır çikolatalı pudingi pişirip soğutun. Soğuyan kurabiyeleri bu sosa batırıp çıkarın ve bir tabağa dizin. Servis yapın.