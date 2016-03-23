Tatlılara devam

Geleneksel tatlılarımızın başında gelen şerbetli tatlılar, hazırlanışı sırasında birkaç püf noktaya dikkat edildiğinde çok lezzetli ve kıvamında olur. İşte, sizin de evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz geleneksel lezzetlerimizden birkaç örnek...

Hamur için tüm malzemeleri, sırasıyla derin bir cam kaba aktarırken bir taraftan da tel çırpıcıyla çırparak karıştırın.

Çırpmaya devam ederek boza kıvamında (akıcı kek hamuru kıvamı) bir hamur elde edin. Tel çırpıcıyı kaldırdığınızda hamur üzerinde biraz tutunuyorsa kıvamı tamamdır.

Derin kızartma tenceresinde yağı kızdırın. Demir tatlısı kalıplarını kızgın yağa koyun. Kalıpların kızgın hale gelmesi için en az 1-2 dakika bekleyin. Zaten kızartma işlemi boyunca kalıplar, sürekli yağın içinde kalacak.

Yağın kızıp kızmadığını anlamak için hamurdan küçük bir parça koparıp yağa atabilirsiniz. Hamurdan ‘cos’ sesi geldiyse ve hemen yukarı çıktıysa yağ kızmış demektir.

Şimdi demir tatlısının kızgın kalıplarını hamurun içine yarım sokun (tüm kalıbı sokmayın). Sonra da çıkartıp hemen kızgın yağa sokun ve sallamaya başlayın. Hamur pişmeye başlayınca, hamuru bir çatalla itip kalıptan çıkarın (kalıp, kızgın yağın içinde kalsın).

Biraz daha kızaran hamuru el kevgiriyle yağdan alın. Kağıt havlu serdiğiniz tabağa koyun.

Biraz beklettiğiniz hamurları ılık haldeki şerbete atın. Çıkarıp bol cevizle süsleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...

6 kişilik

Hazırlama süresi: 35 DAKİKA

Pişirme süresi: 20 dakika



MALZEME LİSTESİ



* 4 adet yumurta

* Yarım çay kaşığı tuz

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan su

* 1 yemek kaşığı yoğurt

* 1 paket kabartma tozu

* 2 yemek kaşığı nişasta

* Yaklaşık 1,5 su bardağı un

Şurup için;

* 3 su bardağı tozşeker

* 2 su bardağı su

* 3 dilim limon

KÜNEFE





Şurubu hazırlamak için, su ve şekeri tencereye koyup orta ısılı ateşte, şeker eriyinceye kadar karıştırın. Şurubun koyulaşması için kısık ateşte, 10 dakika kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Kadayıfları bir tepsinin içinde elinizle didikleyip kabartın. Tereyağını tavada eritin. Sıcak haldeki yağı, kadayıfların üzerine gezdirin. Kadayıfın yağı iyice çekip yumuşaması için ovarak en az 2-3 dakika yoğurun.

Yumuşayan kadayıfı 6 eşit parçaya ayırın.

Künefe kaplarının dibine fırçayla ya da elinizle pekmez sürün.

Kadayıf parçalarından birinin yarısını, tek kişilik künefe kalıbına, elinizle bastırarak yayın.

Üzerine 2 dilim künefe peyniri ya da 2 yemek kaşığı rendelenmiş dil peyniri ilave edip kalan kadayıfı üzerine kapatın.

Elinizle üzerine iyice bastırarak düzgünleştirin. Üzerlerine çekilmiş şamfıstığı serpiştirin.

Diğer kadayıf parçalarına da aynı işlemleri uygulayın.

Künefe kalıplarını fırın tepsisine yerleştirin. 180 dereceye ayarladığınız fırında, üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

Sıcak künefelerin üzerlerine birer kepçe sıcak şurup dökün. İsterseniz tekrar fıstıkla süsleyin. Yanında dondurma ya da taze kaymakla servise sunun.

4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 DAKİKA

Pişirme süresi: 25 dakika



MALZEME LİSTESİ



* 300 gr tel kadayıf

* 200 gr tereyağı

* 200 gr künefe peyniri (rendelenmiş dil peyniri de kullanabilirsiniz)

* Ayrıca 2-3 yemek kaşığı pekmez

Şurup için;

* 2 su bardağı tozşeker

* 3 su bardağı su

* Ayrıca 1 su bardağı çekilmiş şamfıstığı

YENİ GELİN TATLISI





Şerbeti kaynatıp soğumaya bırakın.

Baklavalık yufkalardan birini tezgaha serip fındık ve ceviz karışımından yufkanın her tarafına serpin. İki elinizle aşağıdan ve yukarıdan büzerek uzun bir borcama yerleştirin. Tüm yufkalara aynı işlemleri uygulayıp borcamı tamamen doldurun.

Diğer taraftan, tozşeker ve yumurtaları bir kasede çırpıp üzerine sıvıyağ, yoğurt, vanilya ve kabartma tozunu ilave edin. Birkaç dakika daha çırpıp bu sosu yufkaların üzerine gezdirin.

Önceden ısıtıp 175 dereceye ayarladığınız fırında üzeri ve altı kızarıncaya kadar pişirin. Soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerine gezdirip ılık hale gelince servis yapın.

Afiyet olsun.



6 kişilik

Hazırlama süresi: 25 DAKİKA

Pişirme süresi: 20 dakika



MALZEME LİSTESİ



* 1 paket baklavalık yufka

* 250 gr çekilmiş fındık

* 250 gr çekilmiş ceviz

Muhallebisi için;

* 1 su bardağı tozşeker

* 1 su bardağı sıvıyağ

* 1 su bardağı yoğurt

* 3 adet yumurta

* 1 paket vanilya

* 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

* 1 su bardağı tozşeker

* 2 su bardağı su