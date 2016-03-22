Tatlılara devam

Geleneksel tatlılarımızın başında gelen şerbetli tatlılar, hazırlanışı sırasında birkaç püf noktaya dikkat edildiğinde çok lezzetli ve kıvamında olur. İşte, sizin de evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz geleneksel lezzetlerimizden birkaç örnek...

FISTIKLI ŞAM TATLISI





8 Kişilik

Hazırlama Süresi: 30 Dakika

Pişirme Süresi: 35 Dakika

Malzeme Listesi

Kek hamur için:

* 3 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* Yarım su bardağı tozşeker

* Yarım su bardağı irmik

* Yarım su bardağı un

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* Yarım su bardağı yoğurt

* 1 paket vanilya

* 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

* 2 su bardağı tozşeker

* 2,5 su bardağı su

* Yarım adet limonun suyu

Üzeri için;

* Yarım su bardağı fıstık ya da hindistancevizi



Hazırlanışı

Kekin hazırlanması için oda sıcaklığında bekleyen yumurtalar derin bir kaba kırılıp üzerine sıvıyağ ve yoğurt eklenir. Karışım bir tel çırpıcı ya da mikser yardımıyla çırpılırken tozşeker katılır ve çırpmaya 2-3 dakika daha devam edilir.

Üzerine un, irmik, vanilya ve kabartma tozu ilave edilip çırpılarak iyice karıştırılır.

Bu kek hamuru, sıvıyağla iyice yağlanmış 20-25 santim çapındaki borcam ya da kek kalıbına aktarılır.

5 dakika önceden ısıtılıp 180 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kahverengileşinceye kadar, en az 30-35 dakika pişirilir. Çıkarılıp soğuması için kenarda bekletilir.

Şerbetin hazırlanması için tozşeker ve su küçük bir tencereye koyulup orta ısılı ateşe oturtulur. Arada sırada karıştırılarak kaynayıncaya kadar pişirilir. Ocağın altı kısılıp limon suyu ilave edildikten sonra 5 dakika daha kaynatılır ve ocaktan alınır.

Sıcak haldeki şurup soğumuş olan tatlının üzerine gezdirilir. Tatlının iyice soğuması beklenip üzerine fıstık tozu ya da hindistancevizi tozu serpiştirilir. Dilimlenerek servise sunulur.

Aslında benim önerim, ılık haldeki tatlının üzerine ılık şurubun azar azar gezdirilmesi ve çekmesi için 20 dakika kadar beklenmesidir.



KURDELE TATLISI



8 Kişilik

Hazırlama Süresi: 35 Dakika

Pişirme Süresi: 15 Dakika

Malzeme Listesi

* 1 adet yumurta

* 1,5 çay bardağı süt

* 1 çay bardağı sıvıyağ

* 1 çay kaşığı tuz

* 1 çay kaşığı karbonat

* Yaklaşık 3,5-4 su bardağı un

Şurubu için;

* 3 su bardağı tozşeker

* 3 su bardağı su

* 1 yemek kaşığı limon suyu

Ayrıca;

* 1 su bardağı ceviz içi

Hazırlanışı

Yumurtayı derin bir kaba kırıp süt ve sıvıyağı koyun. Tuz ve karbonatı katıp unu da azar azar ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Çok yumuşak bir hamur elde etmelisiniz.

Şurubu hazırlamak için su ve tozşekeri bir tencerede kaynatın. Kaynayınca altını kısıp, limon suyunu ilave edin. Kısık ateşte 15 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve soğutun.

Diğer taraftan, derin bir tencerede bolca sıvıyağ kızdırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları kurşun kalem büyüklüğüne getirin ve kurdele şekli verip hemen kızgın yağa atın.

Kızaran hamurları delikli el süzgeciyle alıp soğuyan şuruba atıp 2-3 dakika beklettikten sonra çıkarın. Servis tabağına dizip üzerine ceviz içini serperek servise sunun.

CEVİZLİ KOLAY BAKLAVA

10 Kişilik

Hazırlama Süresi: 60 Dakika

Pişirme Süresi: 35 Dakika

Malzeme Listesi

* 3 adet yumurta

* 1 su bardağı yoğurt

* 1 su bardağı su

* 1 çay bardağı sıvıyağ

* 1 çay kaşığı karbonat

* Yaklaşık 8 su bardağı un

Hamuru açmak için;

* 1 su bardağı buğday nişastası

Üzeri için;

* 250 gr tereyağı

İç harcı için;

* 3 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

* 2 yemek kaşığı tozşeker

Şurup için;

* 3 su bardağı tozşeker

* 4 su bardağı su

Hazırlanışı

Su ve tozşekeri tencereye aktarıp yüksek ateşte, şeker eriyinceye kadar karıştırın. Şurubun koyulaşması için kısık ateşte 10 dakika kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Hamuru hazırlamak için; yoğurt, su, sıvıyağ, karbonat ve yumurtaları hamur yoğurma kabına aktarıp karıştırın. Unu azar azar ekleyip yoğurun.

Hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine alıp 7-8 dakika daha yoğurarak pürüzsüz ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Üzerini temiz bir bezle örtüp 30 dakika dinlendirin.

Çekilmiş ceviz ve tozşekeri bir kapta karıştırın.

Hamuru eşit büyüklükte 30 adet bezeye ayırın. Bezelerden 10 tanesini üzerlerine nişasta serperek oklava yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde tek tek açın. Açtığınız hamurları, üzerlerine nişasta serperek üst üste yerleştirin. Hepsini birden oklava yardımıyla tek yufka şeklinde açarak 40 santim çapındaki yağlanmış tepsiye yayın.

Üzerine cevizli karışımın yarısını serpiştirin. Bezelerden 10 tanesini aynı şekilde açarak cevizlerin üzerine yayın.

Kalan cevizli harcı, hamurun üzerine serpiştirin. Kalan 10 adet bezeyi de aynı şekilde açıp tepsiye serin. (yani toplam üç adet yufka ekte edeceksiniz) Hamuru dilimleyin.

Tereyağını küçük bir tavada köpük köpük oluncaya kadar kızdırıp hamurun üzerine gezdirin.

10 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırının alt rafında 40-45 dakika, üzeri sarı-kahverengi oluncaya kadar pişirip çıkarın.

Sıcak baklavanın üzerine soğuk haldeki şurubun yarısını gezdirin. 10 dakika kadar bekleyin. Kalan şurubu da gezdirip çekmesini bekledikten sonra servise sunun.