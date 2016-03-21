Tatlılara devam

Geleneksel tatlılarımızın başında gelen şerbetli tatlılar, hazırlanışı sırasında birkaç püf noktaya dikkat edildiğinde çok lezzetli ve kıvamında olur. İşte, geleneksel lezzetlerimizden birkaç örnek...

DÜNÜR’ÜN KALBURABASTI TATLISI



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 35 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 25 DAKİKA



MALZEME LİSTESİ

- 1 çay bardağı eritilmiş bitkisel margarin veya tereyağ

- 1 çay bardağı sıvıyağ

- 1 çay bardağı yoğurt

- 1 paket kabartma tozu

- Yaklaşık 3,5 su bardağı un ya da 3 su bardağı + 1 tepeleme yemek kaşığı un (isterseniz unu 2 kaşık eksik koyup irmikle tamamlayabilirsiniz)

İçi için;

- 1 su bardağı iri dövülmüş ceviz ya da fındık

Şurup için;

- 2 su bardağı su

- 2 su bardaağı tozşeker

- 1 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Eritilip ılıtılmış yağı, sıvıyağ ve yoğurdu derin ve geniş bir kaba aktarın. Kabartma tozunu ekleyip unu da azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Kulak memesinden yumuşak olan ama ele yapışmayan hamuru toplayın.

Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın. Sonra da üzerlerine bastırıp oval hale getiirn.

İçlerine ceviz ya da fındık içi koyup uçlarını birleştirerek kapatın. Tatlıları poğaça şeklinde de yapabilirsiniz.

Hazırladığınız kalburabastıları fırın kağıdı serilmiş ya da yağlanmış tepsiye aralıklı olarak dizin.

5 dakika önceden ısıtıp 170 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında üzerleri altın sarısı oluncaya hatta iyice kahverengileşinceye kadar pişirip çıkarın.

Diğer taraftan, şurubu hazırlamak için; su ve tozşekeri orta boy bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte ısıtın. Kaynama başlayınca ocağın altını kısın. Kısık ateşte 10 dakika daha kaynatarak limon suyunu sıkıp ocaktan alın.

Hafifçe ılık hale gelen sıcak şurubu soğumuş olan tatlının üzerine aktarın .Tatlılar şurubu iyice çekinceye kadar bekletin. Çıkarıp servise sunun.

LİMONLU SÜNGER TATLISI



8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 35 DAKİKA



MALZEME LİSTESİ

- 4 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

- 1 su bardağı tozşeker

- 2 adet limonun kabuğunun rendesi

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 2 su bardağı un

Ayrıca;

- 1 su bardağı soğuk su

Şerbet için;

- 2,5 su bardağı tozşeker

- 3 su bardağı su

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin ve geniş bir kaba kırın. Tozşekeri ekleyip el mikseri ya da elektirikli mikserle 3-4 dakika, köpük köpük oluncaya kadar çırpın.

Üzerine rendelenmiş limon kabuğu, vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyip malzemeler iyice karışıncaya kadar çırpın.

Kek hamuru kıvamına gelince hamuru yağlanmış kare bir borcama (25-28 santim çapında bir fırın kabı da kullanabilirsiniz) aktarın. Hamur miktarı size az gelebilir, ancak şerbetle kabaracaktır.

Tatlıyı 5 dakika önceden ısıtıp 160 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınz fırında üzeri altın sarısı oluncaya kadar, en az 30-35 dakika pişirip çıkarın. Çıkarır çıkarmaz üzerine 1 su bardağı soğuk suyu aktarıp kenarda bekletin.

Şerbeti hazırlamak için; su ve tozşekeri orta boy bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte, arada sırada karıştrarak kaynatın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp 7-8 dakika daha pişirin ve ocakta alın.

Şerbetin ılık hale gelmesini bekleyip ılık haldeki tatlının üzerine gezdirin. Şerbeti çekmesini bekleyip dilimleyerek servise sunun.

KADAYIF DOLMASI



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA



MALZEME LİSTESİ

- Yarım kg telkadayıf

- 2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

- 4 adet yumurta

- 1,5 su bardağı sıvıyağ (kızartmak için)

Şerbeti için

- 3 su bardağı tozşeker

- 3 su bardağı su

- Yarım limonun suyu

Ayrıca;

- Taze kaymak

YAPILIŞI

Kadayıf dolmasını hazırlamak için, telkadayıftan avuç içi büyüklüğünde parçalar kopartılarak tezgahın üzerine yayılır. Birer yemek kaşığı dövülmüş ceviz içi, yayılmış kadayıfın içine konulur ve kadayıfın kenarları içine katlanarak tıpkı bir dolma gibi sarılır. Avuç içinde hafifçe sıkılıp sağlamlaştırılır.

Böylece tek tek hazırlanan kadayıf dolmaları, çırpılmış yumurtaya bulanarak kızgın yağda nar gibi kızartılır.

Şerbetin hazırlanması için bir tencerede su ve şeker birlikte kaynatılır. Koyulaşıp kıvamına gelince limon suyu katılarak bir iki taşım daha kaynatılır, altı söndürülür ve ılımaya bırakılır.

Kızaran dolmalar ılık şerbetin içine atılarak şerbeti çekmesi için 15-20 dakika bekletilir.

Servis tabağına alınan kadayıf dolmaları, üstüne kaymak veya dövülmüş ceviz içi serpiştirilerek ikram edilir.