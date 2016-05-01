 Tatlı hafta sonu

BİSKÜVİLİ LİMONLU PARFE

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 paket toz kremşanti

◊ 1 su bardağı soğuk süt

◊ 3 adet limonun rendelenmiş kabuğu ve suyu

◊ 4 adet yumurta

◊ 1 su bardağı tozşeker

◊ 5-6 adet yulaflı bisküvi (kepekli bisküvi de kullanabilirsiniz)

10 kişilik

Hazırlama süresi: 25 DAKİKA

Pişirme süresi: 1 gece

Toz kremşantiyi derin bir kaba alın. Sütü azar azar ekleyip mikserle koyulaşıncaya kadar çırpın ve buzdolabında katılaşıncaya kadar bekletin.

Yumurtaların aklarını sarılarından ayırın. Sarıları derin bir kaba alıp tozşeker, limon kabuğu ve limon suyunu ilave edin.

Mikserle 5 dakika çırpın. Karışımı buzdolabında beklettiğiniz kremşantiye azar azar yedirerek ekleyip mikserle 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin.

Diğer taraftan, yumurta aklarını ayrı bir derin kapta kar haline gelinceye kadar, 5 dakika çırpın.

Sonra da yumurta aklarını kremşantili karışıma azar azar yedirerek ekleyip çatalla iyice karıştırın.

Robotta çekip toz haline getirdiğimiz bisküvileri katıp tekrar karıştırın.

Dikdörtgen bir kalıbı streç folyo veya naylonla kaplayın.

Parfeyi kalıba döküp üzerini spatula ile düzeltin. Buzlukta bir gece bekletin.

Servis yapmadan 10 dakika önce kalıbı buzluktan çıkarın. Parfeyi servis tabağına ters çevirerek alın. Bekletmeden dilimleyip servis yapın.

İsterseniz üzerini püre haline getirdiğiniz kivi, çilek gibi mevsim meyveleriyle süsleyebilirsiniz.





GÜLSEN’İN MUZLU KEKİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 3 adet yumurta

◊ 1 su bardağı tozşeker

◊ 1 su bardağı ılık süt (sıcağa yakın olmalı)

◊ Yarım su bardağı sıvıyağ

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 2 adet orta boy muz (en fazla 20 santim boyunda olmalı)

◊ 2,5 su bardağı un

Üzeri için

◊ Çırpılmış hazır süt kreması ya da kremşanti (isteğe bağlı)

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin bir kaba kırıp tozşekeri ekleyin. Mikserin yüksek devriyle 3-4 dakika, bembeyaz oluncaya kadar çırpın.

Ilık sütü ve sıvıyağı ekleyip vanilya ve kabartma tozunu da ilave edin, 1-2 dakika daha çırpın. Unu da azar azar ilave edip çırptıktan sonra tavla zarı formunda doğradığınız muzları katın ve kaşık yardımıyla karıştırın.

Hamuru 25-30 santim çapındaki yağlanmış yuvarlak, kare ya da dikdörtgen borcama aktarın. Keki 5 dakika önceden ısıtıp 170 dereceye ayarladığınız fırında 45-50 dakika kadar pişirip çıkarın.

Ilık hale gelmesini bekleyip isterseniz üzerini kremayla süsleyerek servise sunun.