Tarif arama merakım

En son, tanıştığım bir Fransız kadın, “ben kuzu fırını şöyle yaparım ama annem adaçayı ve tarhun da eklerdi” diye anlatmaya başladığında gözlerim ışıl ışıl parladı.

Son maceram da Bodrum’da Emniyet’in yanındaki yoldan aşağı inerken cezaevinin karşı köşesindeki Akça Büfe’de gerçekleşti.

Bodrum’un yerlisi olan iki kız kardeşten biri ev yemekleri yapıyor, diğeri de büfeden 10 metre ileride tuhafiye dükkanı işletiyor. Akça Büfe’den içeri girip “merhaba” der demez bir yemek muhabbetine başladık ki gerçekten duyulmaya değerdi.

Lokum pilavından peynirli kabak çiçeği kızartmasına, semizotlu börekten kenker dolmasına kadar birçok yöresel yemekle ilgili konuştuk.



TARİF ALIRKEN SAATLER SU GİBİ AKIP GEÇTİ

Ertesi günse erkenden kalkıp Bodrum’a indim. Çünkü o gün esas yemekçi olan anneleriyle, Yegan Hanım Teyze’yle tanışacaktım. Yanında bir de şahane domates reçelinin tarifini aldığım Belgin Hanım vardı. Belgin Hanım kaymaklı ekmek kadayıfı gibi tatlı bir kadındı. Tarifleri, yüzünde sürekli bir tebessümle, hikaye anlatır gibi peş peşe sıralıyordu.

Yeni pişen zeytinyağlı börülce, peynirle doldurulmuş kabak çiçekleri, domatesli semizotu ve daha nice nefis yemek resmi geçit töreni gibi önümüzden geçiyordu. Saatler su gibi akıp geçmişti ama Yegan Teyze o eski unlu köftesinin tarifini anlatırken aklım fikrim Bodrum halkasının tarifini almaktaydı.

Arkadaşlarım çok haklıydı. Ne kadar da sıkıcı biri olmuştum. Kafayı tarif aramak, yemek araştırmak ve yazmakla bozmuştum. Neyse ki biraz tatlı dilli güler yüzlü oluşum ve dans etme merakım yüzünden çekilir bir insana dönüşüyorum.

Aranızda benimle tanışmak isteyen varsa, tanışır tanışmaz sizden de tarif isterim; haberiniz olsun.

İRMİKLİ DARICA KEKİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 15 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 5 adet yumurta

(oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

• Türk kahvesi fincanıyla 5 fincan tozşeker

• Türk kahvesi fincanıyla 7 fincan un

• Türk kahvesi fincanıyla 3,5 fincan irmik

• Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sıvıyağ

• Türk kahvesi fincanıyla 5 fincan yoğurt

• 2 paket kabartma tozu

• 1 adet portakal kabuğunun rendesi

• Ayrıca; 1 su bardağı portakal suyu



YAPILIŞI

Kekin hamurunu hazırlamak için; yumurta ve tozşekeri derin bir kapta mikser yardımıyla 5 dakika kadar çırpın.

Üzerine yoğurt, sıvıyağ, kabartma tozu, rendelenmiş portakal kabuğu ve irmiği ekleyip çırpmaya devem edin.

Elenmiş unu da ilave edip mikser yardımıyla 4-5 dakika daha çırpın.

Hamuru yağlanmış kek kalıbına aktarıp önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarladığınız fırında 35-40 dakika kadar pişirip çıkarın.

Kekin hafifçe soğumasını sağlamak için 10 dakika bekledikten sonra kalıptan çıkarın. Üzerine portakal suyunu gezdirip pudraşekeri serpin ve dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...