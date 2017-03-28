Tahinli yulaflı denge keki

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları ve tozşekeri derin bir kaba aktarıp mikserin yüksek devriyle 3-4 dakika kadar çırpın. Üzerine sıvıyağ ve tahini ekleyip 1-2 dakika daha çırptığınız karışıma fındık içini de ilave edin.

Diğer taraftan, un ve kabartma tozunu başka bir kapta karıştırıp tel süzgeçten geçirerek yumurtalı karışımın üzerine aktarın. Mkser yardımıyla, malzemeler birbiriyle iyice özleşene kadar çırpmaya devam edin. Koyu boza kıvamındaki akıcı kek hamurunu yağlanmış büyük boy bir kek kalıbına aktarın. Üzerine yulaf unu, müsli ya da mısır gevreğini serpiştirin. Eğer büyük boy kalıbınız yoksa iki ayrı kek kalıbı kullanabilirsiniz. Keki fırın tepsisini 2 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayıp tepsiye aktararak da yapabilirsiniz. Bu çok kabaran bir kektir.

Keki, 5 dakika önceden 175 dereceye ayarladığınız fırında en az 45 dakika pişirip çıkarın. Labne ve pudraşekerini bir kapta iyice çırpıp ılık kekin üzerine gezdirin. Dilimleyerek servis yapın. Üzerini kremşanti ve hazır çikolata sosuyla süsleyip dilimleyerek de servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...

MALZEMELER

- 4 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

- 2 su bardağı tozşeker (esmer şeker de kullanabilirsiniz)

- Yarım su bardağı sıvıyağ

- 3 yemek kaşığı tahin

- Yarım su bardağı çekilmiş fındık içi

- 2,5 su bardağı tam buğday unu

- 1 paket kabartma tozu

- 2 yemek kaşığı yulaf unu (müsli ya da mısır gevreği de kullanabilirsiniz)

Üzeri için;

- 1 paket labne (400 gr)

- 1 yemek kaşığı pudraşekeri

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