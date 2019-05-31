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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Sütlü kadayıf

31 Mayıs 2019

Malzemeler:

- 750 gr tel kadayıf

- 125 gr tereyağı (Eritilip ılıtılmış)

- 1 Türk kahvesi fincanı sıvıyağ

- File badem

İçi için:

- Yarım su bardağı ceviz içi

- Yarım su bardağı fındık içi

- 1 su bardağı süt

- 2 yemek kaşığı tozşeker

Şerbeti için:

- 4 su bardağı tozşeker

-  6 su bardağı su

Yapılışı:

Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri büyükçe bir tencereye aktarın. Orta ısılı ateşte, ara sıra karıştırarak kaynayıncaya kadar ısıtın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp kısık ateşte 15 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Soğumasını bekleyin.

Tel kadayıfı iyice didikleyerek parçalayın. Eritilmiş yağı ve sıvıyağı kadayıfa ekleyip yoğurarak yağları kadayıfa iyice yedirin.

İçini hazırlamak için ceviz içi, fındık içi, süt ve şekeri derin bir kapta karıştırın.

Bir kahve fincanına 2 yemek kaşığı kadayıf koyun. Üzerine sütlü karışımdan 1 kaşık ilave edin. Üzerine 2-3 kaşık daha kadayıf koyup kaşıkla bastırın.

Fincanı yağlanmış bir tepsiye ters çevirerek kadayıfı tepsiye yerleştirin. Kalan malzemelere de aynı işlemleri uygulayın.

Kadayıfları 5 dakika önceden ısıtıp 200 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında üzerleri iyice kızarıncaya kadar, en az 30 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız kadayıf toplarını daha sıcakken geniş bir spatula yardımıyla servis tabağına yerleştirin. Üzerine soğumuş olan şerbeti gezdirin. Şerbeti iyice çekmelerini bekleyip file badem ile süsleyerek servise sunun.

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