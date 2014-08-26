SOSİSLİ PATATESLİ GURBETÇİ OMLETİ

8 Kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişme süresi: 15 dakika

Malzemeler

* 6 adet yumurta (Oda sıcaklığında beklemiş olmalı.)

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 adet orta boy patates

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 3 adet sosis

* 1 yemek kaşığı dolusu un

* 1 kahve fincanı süt

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Yapılışı

Patatesleri soyup yıkayın ve tavla zarı formunda doğrayın. Soğanları ortadan ikiye bölüp incecik halkalar halinde doğrayın. Sosisleri de halka halka dilimleyin.

Diğer taraftan, zeytinyağını orta boy bir tavada kızdırıp patates ve soğanları aktardıktan sonra, sürekli karıştırarak 7-8 dakika kadar kavurun. Üzerine doğranmış sosisi ekleyip 2-3 dakika daha pişirin.

Yumurtaları derin bir kaba kırıp tuz ve karabiberi ekleyerek çırpın. Un ve sütü de ilave ettikten sonra iyice karıştırın.

Bu yumurtalı harcı, sosisli malzemenin üzerine aktarıp, omleti, tavayı ara sıra sallayarak pişirin. Bir kapak yardımıyla ters çevirerek diğer tarafını da pişirdikten sonra dilimleyerek servise sunun.

SOFYALI KREP SARMASI

MALZEMELER

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 200 gr az yağlı dana kıyma

* 2-3 adet yeşil sivribiber

* 1 çay kaşığı kimyon

* 1 çay kaşı tuz, karabiber

Krep için;

* 2 adet yumurta

* 2 su bardağı süt

* 1,5 su bardağı un

* 1 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Krebin harcını hazırlamak için yağı orta boy bir tencerede kızdırıp incecik kıyılmış soğanı ekleyin. Sürekli karıştırarak 1 dakika kadar kavurun ve kıymayı ekleyin.

Sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurduğunuz kıymanın üzerine çok ince halkalar halinde doğranmış yeşil biberleri katın. Kimyon, karabiber ve tuzu da ekleyip kısık ateşte 3-4 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.

Krebi yapmak için yumurta, süt ve unu bir kaba aktarıp iyice karıştırın. Bir yemek kaşığı sıvıyağı ve tuzu ekleyip tekrar çırpın.

Küçük bir teflon tavaya çok az yağ damlatın. Hazırladığınız sıvı hamurdan bir kepçe dolusu alıp tavaya aktarın. Eşit dağılması için tavayı hemen sallayın. Krebi önlü arkalı pişirin.

Bütün krepleri pişirdikten sonra içlerine hazırladığınız kıymalı harçtan birer yemek kaşığı kadar koyun. Kenarlarını içe kıvırıp rulo şeklinde sarın.

Diğer taraftan, sıvıyağı geniş bir teflon tavaya koyun. Orta ısılı ateşte hafifçe kızdırın. Sardığınız rulo krepleri tavaya yan yana dizin. Ocağın altını kısın ve krepleri sallayarak tavada en az 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servise sunun.

İsterseniz üzerine salçalı sos gezdirin.