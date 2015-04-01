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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Soğanlı Beykoz çöreği

1 Nisan 2015

Soğanlı Beykoz çöreği

* 4 adet orta boy kuru soğan
* 100 gr tereyağı
* 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber, kekik
* 2 su bardağı süt
* 1 su bardağı lor peyniri
* 4 adet yumurta
* 1 paket kabartma tozu
* Yaklaşık 2-3 su bardağı un

Soğanları incecik yarımaylar halinde doğrayıp tereyağıyla birlikte tavaya aktarın. Karıştırarak, hafif sararıncaya kadar, 8-10 dakika kavurun.
Ocaktan alıp tuzu, baharatları, peyniri ve sütü ilave edin ve kaşıkla karıştırın.
Diğer taraftan, yumurtaları bir kaseye kırıp kabartma tozunu ekleyin ve tel çırpıcıyla iyice çırpın. Üzerine tavada sıcak halde bekleyen soğanlı karışımı ilave edip karıştırın. Unu da azar azar katıp karıştırın ve koyu kıvamlı bir karışım hazırlayın.
Karışımı, yağlanmış büyük boy bir borcama aktarın. Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirip çıkarın. Ilık hale gelince dilimleyerek servise sunun.
Afiyet olsun...

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