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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Simitçi tezgahları kalkmasın

26 Eylül 2014

İstanbul’da son günlerde çok konuşulan, çok tartışılan bir uygulama başlatıldı.

Malzeme listesi
* 7-8 dilim kepekli tost ekmeği (baget ekmek ya da haşhaşlı ekmek de kullanabilirsiniz)

Dipsos için;
* 2 adet haşlanmış katı yumurta
* 2 diş sarmısak
* 2 yemek kaşığı mayonez (herhangi bir krem peynir türü de kullanabilirsiniz)
* 1 yemek kaşığı ketçap
* 2 çay kaşığı tatlı hardal
* varsa 1 çay kaşığı acı sos (Acisso ya da herhangi bir acı sos kullanabilirsiniz)
* 2 çay kaşığı kuru nane, kuru fesleğen


İstanbul’da son günlerde çok konuşulan, çok tartışılan bir uygulama başlatıldı. Zaten pek çoğunuzun bildiği bir konuya detaylarıyla değinmeyeceğim ama durumu özetlemek açısından tekrarlamakta fayda var. İstanbul Belediyesi “seyyar simit satışındaki rantı önlemek amacıyla” Fatih, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Karaköy ve Kabataş başta olmak üzere şehirde yaklaşık 250 simitçi tezgahını kaldırdı.

Böyle bir kararın ve uygulamanın çok ses getirmesi, tartışmalara yol açması, itiraz toplaması çok normal. Çünkü bu işten ekmek yiyen sekiz bin simitçi var ve bu sayı onların aileleriyle birlikte epeyce yükseliyor. Yüzyıllardır sokağın, gündelik hayatın, sosyal yaşamın
vazgeçilmez parçası olan simitçiler ilçe belediyelerine işgaliye ödeyerek varlıklarını sürdürüyorlar. Üstelik simitçiler benim gibi insanlar için sadece “simit satan tezgahlar” değiller. Sokak simidini makbul sayanlardan, kahvaltıda hamur işi olarak bir tek simide itiraz edemeyenlerden, simitçinin aynı zamanda sokak hayatının rengi, kokusu olduğuna inananlardan biri olarak ben simitçilere destek verdiğimi, onları sevdiğimi açıklamak istiyorum. Yaşasın sokak simidi!

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

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