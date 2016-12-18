SILA’NIN KABAKLI KEKİ

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 3 adet yumurta

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 paket kabartma tozu

- 3 su bardağı un

- 2 adet yeşil kabak

- 5-6 dal maydanoz

- Yarım demet dereotu

- 1,5 su bardağı lor peyniri

- 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber, kuru nane

YAPILIŞI

Yumurtaları derin bir kaba kırın. Zeytinyağı ve yoğurdu katıp tel çırpıcıyla iyice çırpın. Kabartma tozu ve unu ekleyip tahta kaşıkla karıştırın.

Kabakları yıkayıp kazıdıktan sonra rendeleyin. Suyunu avuçlarınızın arasında sıkıp hamura ilave edin. İncecik doğradığınız maydanoz ve dereotunu da katın.

Lor peyniri, tuz, pul biber ve naneyi katıp karıştırın. Oldukça sert kıvamlı hamuru zeytinyağıyla yağladığınız uzun bir kek kalıbına aktarın. 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında, üzeri iyice kızarıncaya kadar, en az 35-40 dakika pişirip çıkarın.

Ilınınca dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun...



SAKIZLI ŞEKER KURABİYE

12 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 25 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 2 kutu buğday nişastası (2 x 200 gr)

- 250 gr bitkisel margarin

- 2 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

- 2,5 su bardağı un

- 1 su bardağı tozşeker

- 1 paket kabartma tozu

- 1 tatlı kaşığı dövülmüş damla sakızı

- 2 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI

2 kutu buğday nişastasını derin bir yoğurma kabına aktarın. Üzerine kabartma tozu, dövülmüş damla sakızı ve toz tarçını ekleyip elinizle karıştırın.

2,5 su bardağı unu da ilave edip tekrar karıştırın. Bu kurabiye bazen 3 su bardağı un alabiliyor. Bu noktaya dikkate etmeniz gerekiyor. Diğer taraftan, oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları başka bir kaba kırın. Üzerine eritip ılıttığınız margarini ekleyip tozşekeri de ilave ettikten sonra mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika kadar çırpın.

Nişastalı unlu karışımı, yumurtalı malzemelerin olduğu kaba aktarın. Malzemeleri birbiriyle iyice karışıncaya kadar yoğurun. Ele yapışmayan ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edinceye kadar 4-5 dakika yoğurun. Bu işlem sonucunda hamur hâlâ elinize yapışıyorsa un miktarını yarım bardak daha artırabilirsiniz. Hamuru oda sıcaklığında 30 dakika kadar dinlendirin. Dinlenen hamurdan pinpon topu büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Bıçakla ortalarını çizerek artı şekli verin.

Ya da hamuru tezgaha yayıp, şekilli kurabiye kalıplarıyla kesin. Sonra da fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak dizin.

Tepsiyi fırının orta ızgarasına yerleştirin. Kurabiyeleri 5 dakika önceden ısıtıp 150 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri beyaz kalacak şekilde, 25 dakika kadar pişirip çıkarın.

Bu kurabiye fırından çıktığında yumuşaktır, ancak soğudukça sertleşecektir. İyice soğuyunca servise sunun. Afiyet olsun...