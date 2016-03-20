Geleneksel tatlılarımızın başında gelen şerbetli tatlılar, hazırlanışı sırasında birkaç püf noktaya dikkat edildiğinde çok lezzetli ve kıvamında olur. Şerbetli tatlıları, şekerli suyun yani şurubun hamurlu tatlı üzerine dökülerek hazırlanır. İşte, geleneksel lezzetlerimizden birkaç örnek...

KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI

6 kişilik

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 60 dakika

Malzeme Listesi

* 1 adet ekmek kadayıfı (çift katlı)

Karamel şerbeti için;

* 1 su bardağı tozşeker

* 1 su bardağı sıcak su

Şerbet için;

* 6 su bardağı su

* 1 su bardağı üzüm pekmezi (dut veya harnup pekmezi de olabilir)

* 7 su bardağı tozşeker

* Yarım adet limonun suyu

Ayrıca;

* 300 gr taze kaymak

* Ceviz içi, yeşil fıstık tozu

Hazırlanışı

Ekmek kadayıfını bıçakla enlemesine keserek ikiye ayırın. Kestiğiniz parçaları geniş bir tepsiye üst üste koyun.

Üzerini tam örtecek kadar ılık suyu tepsiye aktarın ve kadayıf parçalarını bu suda 20-30 dakika beklettikten sonra iyice süzün. (Hatta kadayıfın üstüne bastırıp, suyunu iyice çıkarın ki tadı daha güzel olsun.)

Diğer taraftan, 1 su bardağı tozşekeri küçük bir tencereye koyup kısık ateşte, şeker eriyip kahverengileşinceye, karamelize oluncaya kadar pişirin.

Üzerine hemen 1 su bardağı daha sıcak su ekleyip tekrar kaynatın. (Çok sıçrar, uzakta durun). Kaynayan şurubu ocaktan alın.

Hazırladığınız bu karamelli şurubu, henüz sıcak haldeyken ekmek kadayıfının üzerine aktarıp tatlıyı bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, şerbetini hazırlamak için kalan 7 su bardağı şeker, pekmez ve 6 su bardağı suyu başka bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte kaynamaya bırakın.

Şurup kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp limon suyunu ekleyin ve 10-15 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Hazırladığınız sıcak şerbeti ekmek kadayıfının üzerine, her tarafına eşit dağılacak şekilde gezdirin.

Şerbeti iyice çekmesi için kadayıfın ortasında artı (+) şeklinde küçük bir çizik atın. Kadayıfın üzerini kapatarak çok kısık ateşte, 60 dakika kadar pişirin.

Pişirirken arada sırada tepside biriken şerbeti kaşıkla alarak üzerine gezdirin ve tepsiyi sık sık çevirerek sallayın. Kadayıf şerbetini iyice çeksin. Ama altı çabuk yanar dikkat edin.

Ekmek kadayıfının kapağını açıp ocaktan alın. Soğumasını bekleyip kare ya da pizza gibi dilimledikten sonra servis tabağına yerleştirin. Üzerine taze kaymak, ceviz içi veya yeşil fıstık tozu koyarak servise sunun.

Afiyet olsun...

KAYMAKLI REVANİ

12 Kişilik

Hazırlama süresi: 25 Dakika

Pişirme süresi: 35 Dakika

Malzeme Listesi

* 8 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* 1 büyük bardak tozşeker

* 2 büyük bardak irmik

* 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Şerbeti için;

* 3 büyük bardak tozşeker

* 3 büyük bardak su

* 1 yemek kaşığı limon suyu

Hazırlanışı

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları mikserin yüksek devriyle 4-5 dakika çırpın. Üzerine şekeri azar azar ilave ederken çırpmaya devam edin.

İrmik ve kabartma tozunu bir başka derin kapta karıştırıp yumurtalı karışımın üzerine aktarın. Bir kaşık ya da plastik spatula yardımıyla hamuru iyice karıştırın.

Boza kıvamındaki hamuru, 30-35 santim çapındaki yağlanmış yuvarlak ya da orta boy herhangi bir fırın kalıbına aktarın.

Revaniyi 5 dakika önceden ısıtıp, 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 35-40 dakika, üzeri altın sarısı oluncaya kadar pişirin.

Şerbeti hazırlamak için; tozşeker ve suyu orta boy bir tencereye aktarın. Kısık ateşte, ara sıra karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynayınca limon suyunu ekleyin. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocaktan alın.

Sıcak haldeki kekin üzerine ılık şerbeti gezdirin. Revaninin şerbeti çekmesi için bekledikten sonra dilimleyerek servise sunun. Üzerine hindistancevizi, kaymak, dondurma ve portakal reçeli koyarak ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

GÖRÜMCEMİN ŞEKERPARESİ



8 kişilik

Hazırlama süresi: 20 Dakika

Pişirme süresi: 30 Dakika

Malzeme Listesi

* 250 gr bitkisel margarin ya da tereyağı (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* Yaklaşık 4-5 su bardağı un (çok az eksik ya da fazla olabilir)

* Yarım su bardağı pudraşekeri

* 4 yemek kaşığı irmik

* 2 yemek kaşığı hindistancevizi tozu

* 2 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* 1 paket kabartma tozu

Süslemek için;

* Fındık, badem ya da ceviz

Şerbeti için;

* 5 su bardağı su

* 5 su bardağı tozşeker

* 3-4 dilim limon

Hazırlanışı

Un, irmik, hindistancevizi, pudraşekeri ve kabartma tozunu derin bir yoğurma kabına aktarıp, ortasını havuz gibi açın.

Oda sıcaklığında yumuşamış margarin ve yumurtayı ekleyerek iyice yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz.

Hazırladığınız hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın ve üzerlerine hafifçe bastırdıktan sonra ortalarına birer adet fındık yerleştirin. Sonra da yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin.

5 dakika önceden ısıtılıp 180 dereceye ayarlanmış fırında, şekerparelerin üzeri sararıncaya kadar, en az 35-40 dakika pişirin.

Diğer taraftan, şerbeti hazırlamak için; su, tozşeker ve limon dilimlerini tencereye aktarıp kaynatın. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.

Soğuk haldeki şurubu fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine gezdirin. Şurubu çektikten sonra servise sunun.(Şurubunu iyice çekmesi için bir gece bekletirseniz çok daha lezzetli olacaktır.)

Afiyet olsun...