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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

ŞEHRİYELİ KAVURMA PİLAV

28 Temmuz 2014

Pirinci tuzlu sıcak suda 40 dakika kadar bekletin.

6 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 10 DAKİKA
PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA
MALZEME LİSTESİ
* Yarım su bardağı arpa şehriye
* 2 su bardağı pirinç
* 30 gr tereyağı
* 3 su bardağı sıcak su (Et ya da tavuk suyu olabilir.)
* 1 yemek kaşığı limon suyu
* 2 çay kaşığı toz şeker
* 2 çay kaşığı tuz, karabiber
YAPILIŞI
Pirinci tuzlu sıcak suda 40 dakika kadar bekletin.
Yağı orta boy pilav tenceresinde eritin ve şehriyeyi ekleyin. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak, şehriyelerin rengi hafif kahverengiye dönünceye kadar, 2-3 dakika kavurun.
Üzerine hemen yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edin. Tahta kaşıkla karıştırmaya devam ederek, 7-8 dakika kavurun. Böylece pirinç taneleri nişastasını akıtıp şeffaflaşacak ve birbirlerinden ayrılacaktır. Artık pilavın suyunu katıp, limon suyu, toz şeker, tuz ve karabiberi ekleyebilirsiniz.
Orta ısılı ateşte pilav suyunu çekinceye kadar pişirin. Suyunu çeker çekmez ocağın altını kısın ve çok kısık ateşte 5 dakika daha pişirip alın. Pilavı en az 15-20 dakika dinlendirin. Servise sunmadan önce hafifçe karıştırıp sıcak ya da ılık olarak servise sunun.
Afiyet olsun...

GÜL’ÜN SÜTLÜ KADAYIFI
MALZEMELER
* 750 gr tel kadayıf
* 125 gr bitkisel margarin (Eritilip ılıtılmış.)
* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sıvıyağ
* İsteğe bağlı olarak, zeytinyağı da eklenebilir
İçi için;
* Yarım su bardağı ceviz içi
* Yarım su bardağı fındık içi
* 1 su bardağı süt
* 2 yemek kaşığı toz şeker
Şerbeti için;
* 4 su bardağı toz şeker
* 6 su bardağı su
* 5 dilim limon
* Varsa file badem (Toz antepfıstığı da kullanabilirsiniz.)
YAPILIŞI
Şerbeti hazırlamak için; su, limon suyu ve toz şekeri büyükçe bir tencereye aktarın. Orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırarak kaynayıncaya kadar ısıtın.
Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, kısık ateşte 15 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Soğumasını bekleyin.
Tel kadayıfı iyice didikleyerek parçalayın. Eritilmiş yağı ve sıvıyağı kadayıfa ekleyip yoğurun. Yağı kadayıfa iyice yedirin.
İçini hazırlamak için; ceviz içi, fındık içi, süt ve toz şekeri derin bir kapta karıştırın.
Bir neskafe fincanına 2 yemek kaşığı kadayıf koyun. Sütlü karışımdan 1 kaşık ilave edin. Üzerine 2-3 kaşık daha kadayıf koyup kaşıkla bastırın.
Fincanı yağlanmış bir tepsiye ters çevirerek kadayıfı tepsiye yerleştirin. Kalan malzemelere de aynı işlemleri uygulayın.
Kadayıfları 5 dakika önceden ısıtıp 200 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında üzerleri iyice kızarıncaya kadar, en az 30 dakika kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız kadayıf toplarını daha sıcakken geniş bir spatula yardımıyla servis tabağına yerleştirin. Üzerine soğumuş olan şerbeti gezdirin. Şerbeti iyice çekmelerini bekleyip servise sunun.
Afiyet olsun...

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