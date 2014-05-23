Şefler yarıştı

Üç Michelin yıldız sahibi, 96 yaşındaki efsane şef Paul Bocuse adına 1987’den beri düzenlenen bu yarışmaya Türkiye, Gürcan Gülmez ve ekibiyle katıldı.

Bizler de yemek yazarları olarak, Metro Toptancı Market ana sponsorluğunda, yarışma heyecanına ortak olduk.

Nobel Edebiyat Ödülleri’nin verildiği binada düzenlenen gala yemeğinde bizim de yerimiz ayrılmıştı.

Orhan Pamuk’un 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü aldığı salonda bulunmak beni o kadar heyecanlandırdı ki, sevgi kelebeği misali, salonda bir o yana, bir bu yana koşturup fotoğraf çektirdim.



TÜRKİYE 17. OLDU

Yarışmada ilk üç sırayı İskandinav ülkeleri İsveç, Norveç ve Danimarka aldı.

Ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden Türk ekibi ise yarışmada 17’nci olarak dünya finaline katılma şansını maalesef yakalayamadı.

Ancak bu ilk katılım, yarışmanın bundan sonraki finalleri için ülkemize deneyim ve motivasyon kazandırdı.

Türk ekibi kendilerine verilen ana malzemeleri, nar ekşisi, deniz börülcesi, gavurdağı salatası, kuzu gömleği gibi yöresel tatlarla birleştirerek yöresel mutfak kültürümüzü tabakların içine sığdırdı.

Böylece her ülke yöresel ürünlerini ve yerel pişirme tekniklerini kullanarak kendi yemek kültürünü tabaklara yansıtmaya çalıştı.



AVRUPA’NIN EN İYİLERİ

Şef Gürcan Gülmez, yarışmanın ardından duygularını şöyle ifade etti:

“Bu yarışmada Türkiye’yi temsil etmenin ve Avrupa’nın en iyi şefleriyle yarışmış olmanın gurunu yaşıyorum.

Yarışmaya değerli koçum Rudolf van Nunen ve komi Okan Öztürk’ün eşliğinde büyük bir heyecanla hazırlandık.

Bu yarışmaya adım atmış olmak çok önemliydi. Önümüzdeki yıllarda ülkemiz adına yarışacak diğer şef arkadaşlarım bayrağı benim bıraktığım yerden daha ileriye götüreceklerdir.”

TARİF

HAVUÇ BORANİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 5 adet orta boy havuç

* Yarım su bardağı zeytinyağı

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 8-10 diş sarmısak

* 1 çay bardağı pirinç

* 2 su bardağı sıcak su

* 1 çay kaşığı tuz

* Yarım limon suyu

* 1 tatlı kaşığı toz şeker



YAPILIŞI

Havuçların kabuklarını soyduktan ya da kazıdıktan sonra yıkayıp 1 santim kalınlığında parçalar oluşturacak şekilde dilimleyin. Sarmısakları soyup kuru soğanı da incecik doğrayın.

Zeytinyağını orta boy bir tencerede kızdırıp incecik kıydığınız soğanlar ve ortadan ikiye böldüğünüz sarmısakları tencereye koyduktan sonra karıştırın.

Yaklaşık 2-3 dakika pişirdikten sonra havuçları ekleyin. Malzemeleri bir yandan karıştırmaya devam ederek 4-5 dakika kadar kavurun.

Diğer taraftan, pirinci yıkayıp süzdükten sonra havuçların üzerine aktarın. Üzerine sıcak su, tuz, limon suyu ve toz şekeri de ilave ederek orta ısılı ateşte, havuçlar iyice yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın.

Yemeğin soğumasını bekledikten sonra servis tabağına aktarın. Üzerini incecik kıyılmış maydanoz ya da dereotuyla süsleyerek servis yapın.