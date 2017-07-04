Sebzeli kek

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 adet orta boy yeşil kabak

◊ 2 adet orta boy patates

◊ 1 adet iri boy kuru soğan

◊ 1 demet maydanoz

◊ 2 adet taze soğanın yeşil kısmı

◊ 2 çay kaşığı tuz, nane, pul biber

◊ 3 yemek kaşığı lor veya

beyaz peynir rendesi

◊ 3 adet yumurta

◊ 1 su bardağı yoğurt

◊ 1 su bardağı sıvıyağ

◊ 1 paket karbonat

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 su bardağı mısır unu

◊ 1.5 su bardağı un

Önce sebzeleri hazırlayın. Kabağın kabuklarını soymadan rendeleyip suyunu sıkın. Patatesin kabuklarını soyup, tavla zarı formuna minik minik doğrayın. Kuru soğanı da yine çok minik doğrayın. Maydanozun saplarını atıp incecik dilimleyin. Taze soğanın sadece yeşil kısmını incecik doğrayın ve tüm sebzeleri derin bir kapta karıştırın. Tuz, nane, pul biberi ve peyniri ekleyin.

Öte yandan derin ve geniş bir kabın içine yumurtaları kırın. Yoğurt ve sıvıyağı ekleyip, mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika çırpın.

Karbonat, kabartma tozu, mısır unu ve unu ilave edip tekrar 2 dakika çırpın.

Şimdi sebze karışımını azar azar ilave ederek bir spatulayla karıştırmaya devam edin.

En az 30 cm çapındaki büyük boy borcamı veya dikdörtgen borcamı sıvıyağla iyice yağlayın. Kek karışımını içine aktarın.

Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 45-50 dakika pişirin. Ilınınca dilimleyip servise sunun.

FIRINDA SEBZELİ MÜCVER

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 adet

orta boy

patates

◊ 2 adet

orta boy

havuç

◊ 2 adet yumurta

◊ 2 tepeleme yemek kaşığı kepekli un

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 su bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

Patates ve havuçları soyup derin bir kaba rendeleyin. Üzerine yumurtaları kırın. Bir taraftan kaşıkla karıştırırken, bir taraftan da un, tuz ve karabiberi ekleyin.

Rendelenmiş peyniri de katıp yine karıştırın. Fırın kağıdı serdiğiniz tepsiyi önünüze koyun.

Mücver karışımını son bir kez de elinizle karıştırın.

Pinpon topu büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın.

Köfteleri tepsiye aralıklı olarak dizin. Önceden 200 derecede ısıttığınız fırında 22-25 dakika pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servis yapın. Afiyet olsun...

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