Sebzeli dört mevsim böreği

Yufkalardan birini sıvıyağ ve su ile ıslatın, kenarlarını katlayıp kare şekli verin.

İçine rendelenmiş ve sıvıyağda kavrulmuş havucu koyup rulo yapın.

İkinci yufkayı da aynı şekilde kare yapıp içine soğanla kavurduğunuz ıspanağı yerleştirin ve rulo yapın. Üçüncü yufkayı da kare yapıp içine rendelediğiniz haşlanmış patates koyun ve rulo yapın.

Son yufkanın da kenarlarını kare olacak şekilde katlayın. Hazırladığınız rulolardan ikisini yan yana üzerine yerleştirin. Üzerine kalan ruloyu koyup yufkayı rulo şeklinde sıkıca sarın.

Üzerine yumurta sarısını sürüp 200 dereceye ayarladığınız fırında pişirin.

Dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

* 4 adet hazır yufka

* 3 demet ıspanak

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 4 adet havuç

* 3 adet patates

Ayrıca;

* 1 su bardağı sıvıyağ

* 1 su bardağı su

* Üzeri için; 2 adet yumurtanın sarısı