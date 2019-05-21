Derin bir kabın içine kıymayı koyun. Soğan, patates ve kerevizi soyup rendenin iri gözüyle rendeleyin. Sonra da kıymanın üzerine ekleyin. Tuz, karabiber, kimyon ve kişnişi ilave edin.
Maydanozu ayıklayıp yıkayıp, incecik doğrayarak katın. Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Fırın tepsisine pişirme kâğıdını yerleştirin. Köfte hamurundan yumurta kadar parçalar koparın. İki avucunuzun arasında önce yuvarlayın, sonra da içli köfte gibi oval şekil verin.
Hazırladığınız köfteleri tepsiye dizin. Fırını 200 derece alt-üst turbo konuma getirip 10 dakika önceden ısıtın. Sıcak fırında köfteleri üzerleri iyice kızarıncaya dek 40 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak olarak servise sunun.
Malzemeler
- 1 kg dana döş (veya tranç) iki kere çekilmiş köftelik kıyma
- 1 adet iri boy kuru soğan
- 1 adet orta boy patates
- 1/2 adet orta boy kereviz
- Yarım demet maydanoz
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı galeta unu
- 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon
- 1 tatlı kaşığı toz kişniş (Tohum kişnişi döverek hazırlayın)
Sebzeli Azerbaycan köftesi-Katlet
Yapılışı:
Derin bir kabın içine kıymayı koyun. Soğan, patates ve kerevizi soyup rendenin iri gözüyle rendeleyin. Sonra da kıymanın üzerine ekleyin. Tuz, karabiber, kimyon ve kişnişi ilave edin.
Maydanozu ayıklayıp yıkayıp, incecik doğrayarak katın. Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Fırın tepsisine pişirme kâğıdını yerleştirin. Köfte hamurundan yumurta kadar parçalar koparın. İki avucunuzun arasında önce yuvarlayın, sonra da içli köfte gibi oval şekil verin.
Hazırladığınız köfteleri tepsiye dizin. Fırını 200 derece alt-üst turbo konuma getirip 10 dakika önceden ısıtın. Sıcak fırında köfteleri üzerleri iyice kızarıncaya dek 40 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak olarak servise sunun.
Malzemeler
- 1 kg dana döş (veya tranç) iki kere çekilmiş köftelik kıyma
- 1 adet iri boy kuru soğan
- 1 adet orta boy patates
- 1/2 adet orta boy kereviz
- Yarım demet maydanoz
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı galeta unu
- 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon
- 1 tatlı kaşığı toz kişniş (Tohum kişnişi döverek hazırlayın)