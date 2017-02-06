SAHRAP PERA MISIR KEKİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 45 DAKİKA

◊ 4 adet yumurta

◊ 1 su bardağı sıvı yağ

◊ 1 su bardağı yoğurt

◊ 1 su bardağı süt

◊ 1 adet büyük boy kuru soğan

◊ 5-6 yaprak pazı ya da ıspanak

◊ 1 paket karbonat

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 su bardağı lor peyniri (rendelenmiş beyaz peynir de olur)

◊ 1 yemek kaşığı tozşeker

◊ 1 yemek kaşığı kuru kekik, pul biber

◊ 1 su bardağı un

◊ Yaklaşık 3,5 su bardağı mısır unu

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin ve geniş bir kaba kırın. Sıvıyağ, yoğurt ve sütü katıp tel çırpıcıyla iyice çırpın. Soğanı rendeleyerek, pazı ya da ıspanağı yıkayıp çok ince doğrayarak kaba ilave edin. Karbonat, kabartma tozu ve peyniri katıp karıştırmaya devam edin.

Şeker, kekik, karabiber ve biraz da tuz ilave edin. Karıştırmaya devam ederken mısır unu ve unu da azar azar ekleyin. Kek hamurundan biraz daha katı bir karışım elde edeceksiniz.

Fırın tepsisini sıvıyağla yağlayıp kek karışımını tepsiye aktarın. 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıttığınız fırında 45 dakika, üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirip çıkarın. Ilınınca dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun...

SEVDA TATLISI

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 adet yumurta

◊ 1,5 çay bardağı süt

◊ 1 çay bardağı sıvı yağ

◊ Yarım çay kaşığı tuz

◊ 1 çay kaşığı karbonat

◊ 3,5 su bardağı un

Şerbet için:

◊ 3 su bardağı tozşeker

◊ 2 su bardağı su

◊ 1 tatlı kaşığı limon suyu

Ayrıca:

◊ 2 su bardağı çekilmiş ceviz içi

◊ 2 su bardağı sıvı yağ

Hamuru hazırlamak için; oda sıcaklığında bekleyen yumurtayı kaba kırın. Süt, sıvıyağ, tuz ve karbonatı ekleyip unu da yavaş yavaş ilave edin. Yoğurmaya başlayın. Kulak memesinden daha yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz. Şerbeti hazırlamak için; su ve tozşekeri tencereye koyup orta ısılı ateşte, kaynayıncaya kadar ısıtın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu aktarıp ocağın altını kısın. 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğumasını bekleyin.

Diğer taraftan, sıvıyağı dar ve uzun bir tencereye koyup orta ısılı ateşte kızdırın. Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparıp hafif unlu tezgahın üzerinde yuvarlayarak uzatın. Hamur kalem kalınlığına gelinceye kadar uzatıp inceltin, 10-12 santim uzunluğunda parçalar oluşacak şekilde kesin.

Şeritlere kurdele şekli verip kızgın yağda çevirerek kızartın. Kızarttığınız sıcak hamurları soğuk şerbetin içine atıp birkaç dakika bekletin. Üzerine ceviz içi serpiştirerek servise sunun.