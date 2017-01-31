MALZEME LİSTESİ

◊ 5 adet kemer

patlıcan

◊ 250 gr köftelik kıyma

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 3 adet büyük boy domates

◊ 5 adet çarliston biber

◊ 1 çay bardağı su

◊ Kızartmak için sıvıyağ

Patlıcanları alacalı soyup iki santim kalınlığında halkalar halinde doğrayın. Tuzlu suda bekletip kurulayın. Kızgın yağda hafifçe kızartın.

Köfte için; kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi derin bir kapta yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Domatesleri ortadan ikiye bölüp yarımay şeklinde doğrayın. Biberleri de 2 santim kalınlığında dilimleyin. Büyük boy bir borcamı önünüze alın. Dış tarafından başlayarak bir köfte, bir patlıcan, bir biber, bir domates şeklinde sırasıyla dik olarak dizin. Malzemelerin tamamını borcam doluncaya kadar yerleştirin. Üzerine tuz ve karabiber serpin. Suyu da kenarından ilave edin.

Borcamın üzerini folyo ile kapatıp önceden 180 derecede ısıttığınız fırında 45-50 dakika pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servis yapın. Afiyet olsun...