Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>PÜRLEZZET
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

PÜRLEZZET

31 Ocak 2017

.

MALZEME LİSTESİ

◊ 5 adet kemer
patlıcan
◊ 250 gr köftelik kıyma
◊ 1 adet orta boy kuru soğan
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber
◊ 3 adet büyük boy domates
◊ 5 adet çarliston biber
◊ 1 çay bardağı su
◊ Kızartmak için sıvıyağ

PÜRLEZZET

Patlıcanları alacalı soyup iki santim kalınlığında halkalar halinde doğrayın. Tuzlu suda bekletip kurulayın. Kızgın yağda hafifçe kızartın.
Köfte için; kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi derin bir kapta yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Domatesleri ortadan ikiye bölüp yarımay şeklinde doğrayın. Biberleri de 2 santim kalınlığında dilimleyin. Büyük boy bir borcamı önünüze alın. Dış tarafından başlayarak bir köfte, bir patlıcan, bir biber, bir domates şeklinde sırasıyla dik olarak dizin. Malzemelerin tamamını borcam doluncaya kadar yerleştirin. Üzerine tuz ve karabiber serpin. Suyu da kenarından ilave edin.
Borcamın üzerini folyo ile kapatıp önceden 180 derecede ısıttığınız fırında 45-50 dakika pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servis yapın. Afiyet olsun...

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

X
﻿
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri