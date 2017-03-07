Pudingli üzümlü kurabiye - sumak ekşili Maraş çorbası

PUDİNGLİ ÜZÜMLÜ KURABİYE

10 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 25 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 paket vanilyalı puding

◊ 250 gr yumuşak margarin

◊ 1 çay bardağı kuşüzümü

◊ Varsa 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ Yaklaşık 2,5 su bardağı un

Üzeri için;

◊ Yeterince pudraşekeri ve varsa toz fıstık

Yumurtayı derin bir kaba kırın. Toz pudingi ekleyin. Yumuşak yağ, kuşüzümü ve varsa ceviz içini ilave edin. Kabartma tozunu da ekleyip spatula ya da kaşıkla karıştırın. Unu da azar azar katıp yoğurun. Kulak memesinden biraz daha sert ve ele yapışmayan bir hamur olmalı.

Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp üzerlerine hafifçe bastırın. Kurabiyeleri pişirme kağıdı serili tepsiye aralıklı olarak dizin.

Önceden 180 derecede ısınmış fırında en az 25 dakika, kenarları hafif kızarıncaya kadar pişirip çıkarın.

Hafif ılınınca pudraşekeri serperek ve varsa toz fıstıkla süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun...

SUMAK EKŞİLİ MARAŞ ÇORBASI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 su bardağı kırmızı mercimek

◊ 1 yemek kaşığı kalın bulgur

◊ 1 yemek kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

◊ 1 yemek kaşığı pirinç

◊ 1 adet kereviz (rendelenecek)

◊ 1 adet havuç (rendelenecek)

◊ 1 adet büyük boy kuru soğan

◊ 4 diş sarımsak

◊ 6 adet pazı

◊ 1 adet limonun suyu

◊ 1 yemek kaşığı nar ekşisi

◊ 1 yemek kaşığı sumak ekşisi (1 kahve fincanı top sumak da olur)

◊ 1 yemek kaşığı tereyağı

◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı

İncecik doğradığınız soğanı, rendelenmiş havuç ve kerevizi orta boy bir tencereye koyun. Salçayı da ilave edin. İncecik doğradığınız sarımsakları da katın.

Yıkanmış mercimek, bulgur ve pirinci de ekleyip tencereyi orta ısılı ateşe oturtun. Üzerine 10-12 su bardağı su katıp pişmeye bırakın.

Yaklaşık 20-25 dakika sonra üzerinde oluşan köpüğü alıp atın. Tereyağı ve zeytinyağını katıp karıştırın, tuzunu da ilave edin.

Bu çorbada üç çeşit ekşi kullanacağız. Sumak ekşiniz yoksa, top sumağı bir bardak sıcak suda 30 dakika bekletin. Süzdüğünüz sumak suyunu, nar ekşisi ve limonu çorbaya ekleyin.

Saplarını ayırıp incecik doğradığınız pazıyı da ilave edip karıştırın. Çorbaya nane ve pul biber de ekleyebilirsiniz.

Kıvamı biraz katı olan çorbayı 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak sıcak servis yapın.

Afiyet olsun...