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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

PORTAKALLI HAYTALYA

3 Ekim 2016

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6 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA
PİŞİRME SÜRESİ: 10 DAKİKA

 

MALZEME LİSTESİ

Muhallebi için;
* 1 litre süt
* 5,5 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası
* 1 paket vanilya
Şurubu için;
* 1 litre hazır portakal suyu
* 1 su bardağı tozşeker

Bir çeşit muhallebi olan haytalya, özellikle Şanlıurfa, Kütahya, Adana, Afyonkarahisar ve Antakya gibi illerimizde yaygındır. Adana’da bici bici, Urfa’da fazıla olarak bilinir.
Mutlaka şurupla birlikte servise sunulur. Biz portakallı şurubu uygun bulduk.
Yaz aylarında soğuk olarak yenir.
Haytalyayı yapmak için; süt, buğday nişastası ve vanilyayı orta boy bir tencereye koyun. Kısık ateşte tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Kaynamaya başladıktan 1-2 dakika sonra ocaktan alın.
Kenar uzunluğu yaklaşık 25 santim olan kare bir cam kabın içini suyla ıslatın. Pişirdiğiniz haytalyayı kaba boşaltın.
Kaşığın tersiyle üzerini düzeltin ve buzdolabında en az bir gece bekletin.
Diğer taraftan portakal suyunu derin, geniş bir kaseye koyup, tozşekeri ekleyin. Tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla sürekli karıştırarak şekeri eritin.
Buzdolabında iyice donan haytalya muhallebiyi çıkarın. Bıçakla kenar uzunluğu 3 santim olan kareler halinde kesin. Haytalya dilimlerini spatula yardımıyla kabından alıp şekerli portakal suyunun içine aktarın.
Buzdolabında bir süre bekletip ufak cam kaselerde ya da kup bardaklarında servise sunun. Yanında mutlaka tatlı kaşığını bulundurun. İsterseniz içine badem, çilek, üzüm gibi taze meyvelerden de doğrayabilirsiniz.

 

 

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

 

 

 

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