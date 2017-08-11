Pişmaniyeli İzmit lokumu

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20-25 DAKİKA

MALZEMELER

* 2 adet hazır yufka

* 50-100 gr. eritilmiş tereyağı

* 4 yemek kaşığı tahin

* 1 su bardağı ince dövülmüş ceviz

* Yaklaşık 200 gr. pişmaniye

Üzeri için;

* 3 yemek kaşığı pudra şekeri

* 1-2 yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI

Yufkalardan birini tezgaha serin. Üzerine eritilmiş yağın yarısını gezdirin. 2 kaşık tahini de her tarafına damlatın. Cevizin yarısını üzerine serpin.

İkinci yufkayı üzerine yerleştirip kalan malzemeleri aynı sırayla kullanın.

İki kat yufkayı 12 eşit üçgene kesin. Üçgenlerin uzun kenarına pişmaniye koyun. Kenarlarını içe kıvırıp rulo yapın.

Börekleri fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında en fazla 20-25 dakika pişirin. (Çok pişirirseniz pişmaniye eriyip dışarıya taşar.)

Fırından çıkarıp ılık hale gelmelerini bekleyin ve üzerlerine pudra şekeri ve kakao serperek servis yapın.

Kıymalı Tebriz pilavı

4 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 25-30 DAKİKA

MALZEMELER

* 250-350 gr. orta yağlı kıyma

* 2 adet kuru soğan

* 2 diş sarımsak

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 çay kaşığı toz kişniş, zerdeçal

* 2 çay kaşığı tuz

Pilav için;

* 2 su bardağı pirinç

* 2 su bardağı et ya da tavuk suyu

* 25 gr. tereyağı

YAPILIŞI

Soğanı incecik yemeklik doğrayıp geniş bir tavaya koyun. Zeytinyağını katıp orta ısılı ateşte 2-3 dakika kavurun.

İnce doğranmış sarımsak, kişniş ve zerdeçalı katıp 1-2 dakika daha kavurun. Kıymayı ve tuzu ilave edip 5-6 dakika daha kavurmaya devam edin.

1 su bardağı sıcak su ekleyip iyice pişirdikten sonra ocaktan alın.

Pirinç pilavını bildiğiniz gibi pişirin.

Pilavın yarısını orta boy bir tencereye koyun. Üzerine kıymalı harcı yayıp pilavın kalanını ilave edin.

Kısık ateşte, pirinçler hafif kızarıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Tıpkı pasta gibi servis tabağına ters çevirerek servise sunun.