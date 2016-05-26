Pilavınızla fark yaratın





BİBERLİ ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı arpa şehriye

◊ 250-300 gr taze araka (kabuklu taze bezelye. Taze yeşil fasulye ya da taze börülce de kullanabilirsiniz)

◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 adet orta boy

kuru soğan

◊ 1 adet kırmızı dolmalık biber (salçalık ya da tarhanalık ince uzun biber)

◊ 3 su bardağı sıcak

tavuk ya da et suyu

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Üzeri için;

◊ Yarım demet maydanoz

◊ 5-6 yaprak taze nane

6 kişilik

Hazırlama süresi: 25 DAKİKA

Pişirme süresi: 30 dakika

Taze arakaların (kabuklu bezelyelerin) sapları ve kılçıkları tıpkı yeşil fasulye ayıklanır gibi ayıklandıktan sonra iki parmak eninde doğranarak kaynayan tuzlu suda 15 dakika kadar haşlayın.

Süzüp bir kenarda bekletin (araka bulunamazsa, taze fasulye ya da taze börülce de kullanılabilir).

Diğer taraftan kırmızı ya da yeşil dolmalık biberin sapını kesip tohumları ayıklandıktan sonra çok ince halkalar halinde dilimleyin.

Zeytinyağını pilav tenceresinde kızdırın. Üzerine incecik doğranmış soğanlar ve biberler ekleyerek karıştırın. Yaklaşık 4-5 dakika kavurduktan sonra üzerine arpa şehriye ilave edin. Karıştırmaya devam ederek 2-3 dakika daha kavurduktan sonra sıcak tavuk ya da et suyunu da tencereye aktarın.

Tuz ve karabiber serpilip haşlanmış arakaları ilave edin. Pilavı orta ısılı ateşte, suyunu iyice çekinceye kadar pişirdikten sonra altını kısıp 2-3 dakika daha pişirerek ocaktan alın.

Üzerine incecik kıyılmış taze nane ve maydanoz serpiştirip tahta kaşıkla hafifçe karıştırın.

Tencerenin kapağını tekrar kapatılıp pilavı en az 20 dakika dinlendirin.

İsterseniz servise sunmadan önce üzerine kırmızı pulbiber serpiştirip sıcak sıcak servise sunun.

HAMSİLİ PİLAV

MALZEME LİSTESİ

◊ 1-1,5 kg orta boy hamsi (temizlenip kılçıkları çıkarılmış olmalı)

◊ 3-4 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 çay bardağı sıvıyağ (mısırözü yağı da kullanabilirsiniz)

◊ 2 su bardağı pirinç

◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber ve pulbiber

◊ 2 çay kaşığı tozşeker

◊ 8-10 yaprak taze nane

◊ Yarım demet dereotu

◊ 1 demet maydanoz

◊ 1 su bardağı sıcak su

Üzeri için;

◊ 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 adet limonun suyu

6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 DAKİKA

Pişirme süresi: 30 dakika

Hamsileri temizleyip kılçıklarını çıkarın ve yıkayıp süzün. Pirinci bol tuzlu sıcak suda 30 dakika bekletin.

Diğer taraftan, sıvıyağı geniş pilav tenceresinde kızdırın. Soğanları incecik yemeklik doğrayıp üzerine ekleyin.

Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 5-6 dakika kadar kavurun. Üzerine pirinci ekleyip karıştırarak 5 dakika daha kavurmaya devam edin.

Sıcak suyu da tencereye aktarıp tuz, karabiber, pulbiber ve tozşekeri serpin ve karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte, pilav suyunu iyice çekinceye kadar pişirin.

Pilav suyunu iyice çekince ocaktan alın. Tencerenin kapağını açtıktan sonra ayıklayıp incecik doğradığınız maydanoz, dereotu ve taze nane yapraklarını ilave edin ve karıştırın.

Diğer taraftan, 25-30 santim çapındaki yuvarlak bir tepsiyi ya da borcamı sıvıyağla yağlayın.

Hamsileri parlak kısımları altta kalacak ve kenarları üst üste binecek şekilde yan yana dizin. Önce tepsinin kenarlarına, dışarı doğru taşacak şekilde, sonra da ortasına yerleştirin.

Hazırladığınız pilavı üzerine aktarıp düzeltin. Pilavın üzerini tepsinin kenarındaki hamsilerle kapatın. Sonra kalan hamsilerle sıkıca kaplayın.

Zeytinyağı ve limon suyunu küçük bir kasede çırpın. Sosu hamsilerin üzerine gezdirin. Tozşeker serpiştirin. Su eklemeyin, çünkü hamsiler piştikçe sulanacaktır.

Hamsili pilavı önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında en az 40-45 dakika, hamsiler iyice kızarıncaya kadar pişirip çıkarın. Sıcak ya da ılık olarak servise sunun.

PERDE PİLAVI

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 adet hazır yufka

◊ 150 gr tereyağı

◊ 1 çay bardağı sıvıyağ

◊ 2 adet tavuk göğüs eti

◊ 3 su bardağı pirinç

◊ 4,5 su bardağı tavuk suyu

◊ 2 su bardağı soyulmuş badem

◊ 1 çay bardağı dolmalık fıstık

◊ Yarım su bardağı kuşüzümü (varsa iri, çekirdeksiz kızıl üzüm)

◊ 1 çay kaşığı tuz, yenibahar, kimyon, tarçın, karabiber (perde pilavı baharatı da kullanabilirsiniz)

Hazırlama süresi: 40 DAKİKA

Pişirme süresi: 40 dakika

Tavuk etlerini yumuşayıncaya kadar haşlayın ve ince ince didikleyin. Suyundan 4,5 su bardağı kadar ayırın.

Konik şeklindeki perde pilavı tenceresinin içini 50 gr yumuşak tereyağıyla iyice yağlayın. Yağlanmış yüzeye yarım su bardağı kadar bademi yapıştırın (yağ bademleri tutacaktır).

Pirinci sıcak tuzlu suda en az 40 dakika bekletin. Kalan bademi ve fıstığı yağsız bir tavaya aktarıp iyice kızarıncaya kadar kavurun.

Kuşüzümünü (kızıl üzüm de kullanabilirsiniz) suda bekletip yumuşattıktan sonra yıkayın.

Pilav için; 100 gr tereyağını bir tencereye koyup süzdüğünüz pirinci tencereye aktarın. Yaklaşık 8-10 dakika kadar kavurduğunuz pirincin üzerine tuzu ve baharatları katıp ayırdığınız tavuk suyunu da ilave edin.

Orta ısılı ateşte pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.

Pişen pilavı hemen ocaktan alıp geniş bir tepsiye boşaltın. Biraz ılınmasını bekleyip üzüm, badem ve fıstığı ekleyin ve karıştırın.

Perde pilavı tenceresini önünüze alın. İki yufkayı tezgahta üst üste serip kaldırın ve pilav tenceresine yerleştirin. Yufkaların tencereye büyük gelen kısımlarını tencerenin dışına sarkıtın.

Ilık hale gelmiş olan pilavın yarısını tencereye aktarın. Üzerine didiklediğiniz tavuk etini aktarıp kalan pilavı da ekleyin.

Yufkanın taşan kısımlarını üzerine kapatın.

Üzerine sıvıyağ gezdirip önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında 30 dakika kadar pişirin.

Çıkarıp biraz ılık hale gelince ters çevirin ve servise sunun.

SEBZELİ OTTOMAN PİLAVI

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı pilavlık iri bulgur

◊ 4 su bardağı sıcak tavuk ya da et suyu

◊ 5 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 adet orta boy ince yeşil kabak

◊ 1 adet orta boy havuç

◊ 1 adet orta boy ince patlıcan

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 2 diş sarımsak

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 8-10 yaprak taze nane

6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 DAKİKA

Pişirme süresi: 40 dakika

Pilavlık bulgur iyice yıkanıp süzülür. Diğer taraftan, havuç ve kabağın dışı kazınır, patlıcan ise alacalı (çizgili) soyulur. Uzunlamasına dörde dilimlenip tavla zarı formunda küp küp doğranır (Patlıcanların acısı çıksın diye bol tozlu suda bekletilebilir).

Kuru soğan incecik doğranıp sarımsaklar pirinç tanesi büyüklüğünde dilimlenir.

Zeytinyağı geniş bir teflon tencerede ve orta ısılı ateşte kızdırılır. Üzerine küp doğranmış kabak, patlıcan, havuç ve sarımsaklar eklenip tahta bir kaşıkla sürekli karıştırılarak 4-5 dakika kavrulur.

Yıkanmış olan bulgur ilave edilip yine sürekli karıştırılarak 4-5 dakika daha kavrulur. Sıcak tavuk suyu ya da sıcak su ve bir tablet tavuk bulyon tencereye aktarılır.

Tuz ve karabiber serpilip tencerenin kapağı kapatılarak pilav orta ısılı ateşte pişirilir.

Pilav, suyunu iyice çekince ocak kısılıp 2-3 dakika daha pişirildikten sonra ocaktan alınır. Pilav, tencerenin kapağı açılmadan en az 20-30 dakika dinlendirilir.

Servise sunulmadan önce sıcak pilavın üzerine incecik doğranmış taze nane yaprakları serpiştirilir.

Karıştırılarak ikram edilir.