Pilavınızla fark yaratın





BULGURLU ZİYARET PİLAVI

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı pilavlık bulgur

◊ 250 gr haşlanmış kuşbaşı kuzu eti (tavuk eti de kullanabilirsiniz)

◊ 1 adet büyük boy kuru soğan

◊ 2 adet domates

◊ 1 çay bardağı haşlanmış nohut

◊ 1 çay bardağı konserve bezelye

◊ 3 su bardağı sıcak su

◊ 2 çay kaşığı tuz, kırmızıbiber

◊ 25-30 gr tereyağı

6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 DAKİKA

Pişirme süresi: 20 dakika

Bulguru iyice yıkayıp süzün. Tereyağını pilav tenceresine koyup orta ısıda eritin. Yemeklik incecik doğranmış soğanı ekleyip 2-3 dakika kavurun.

Haşlanmış eti ve soyup küp küp doğradığınız domatesi ekleyin. Karıştırarak 2 dakika daha kavurun. Sıcak suyu da tencereye aktarıp tuz ve biberi serpin.

Su kaynayınca bulgur, bezelye ve nohutu ilave edip karıştırın. Orta ısılı ateşte, bulgur suyunu çekinceye kadar pişirin.

Bu pilav biraz sulu olmalı. Ocaktan alıp dinlendirdikten sonra servise sunun.

Afiyet olsun...

TAZE FASULYE DİBLESİ PİLAVI

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 kg taze yeşil fasulye

◊ 1 su bardağı pirinç (lüks baldo pirinç kullanmanızı öneririm)

◊ 2 adet orta boy kuru soğan

◊ 3-4 diş sarımsak

◊ 2 adet orta boy domates

◊ 6 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pulbiber

◊ 1 su bardağı sıcak et ya da tavuk suyu

◊ 4 çay kaşığı tozşeker

8 kişilik

Hazırlama süresi: 35 DAKİKA

Pişirme süresi: 40 dakika

Pirinci bol tuzlu sıcak suda 50-60 dakika kadar bekletin. Fasulyelerin uçlarını kesip kılçıklarını ayıklayın.

İyice yıkayıp süzdükten sonra keskin bir bıçak yardımıyla bir santim kalınlığında parçalara bölün.

Soğanları soyup incecik doğrayın. Domatesleri soyup tavla zarı formunda küp küp dilimleyin.

Sarımsakları pirinç tanesi büyüklüğünde doğrayın.

Zeytinyağı, soğan ve fasulyeyi geniş bir teflon tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 5-6 dakika kadar kavurun. Sarımsak ve domatesi ilave edip karıştırmaya devam ederek 4-5 dakika daha kavurun.

Tencerenin ortasında bir boşluk açıp, bu boşluğa kenarda bekleyen pirinci aktarın. Tuz, karabiber ve biberleri serpiştirin.

Son olarak, yemeğin üzerine varsa çok ince doğranmış birkaç yaprak taze nane ya da birkaç dal dereotu ilave edin. 1 su bardağı sıcak et ya da tavuk suyunu malzemelerin üzerine gezdirin.

Tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını iyice kısın ve kısık ateşte, fasulyeler iyice yumuşayıncaya kadar en az 40-45 dakika pişirin.

Ocaktan alıp en az 20 dakika dinlendirin. Tahta bir kaşıkla aşağıdan yukarı doğru karıştırdıktan sonra servise sunun.

ŞEHRİYELİ KAVURMA PİLAV

MALZEME LİSTESİ

◊ Yarım su bardağı arpa şehriye

◊ 2 su bardağı pirinç

◊ 30 gr tereyağı

◊ 3 su bardağı sıcak su (et ya da tavuk suyu olabilir)

◊ 1 yemek kaşığı limon suyu

◊ 2 çay kaşığı tozşeker

◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber

6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 DAKİKA

Pişirme süresi: 30 dakika

Pirinci tuzlu sıcak suda 40 dakika kadar yıkayıp süzülmesi için bekletin. Diğer taraftan, yağı orta boy pilav tenceresinde eritin ve şehriyeyi ekleyin. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak, şehriyelerin rengi hafif kahverengiye dönünceye kadar, 2-3 dakika kavurun. Üzerine hemen yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edin. Tahta kaşıkla karıştırmaya devam ederek, 7-8 dakika kavurun. Böylece pirinç taneleri nişastasını akıtıp, şeffaflaşacak ve birbirinden ayrılacaktır. Artık pilavın suyunu katıp, limon suyu, tozşeker, tuz ve karabiberi ekleyebilirsiniz. Orta ısılı ateşte pilav suyunu çekinceye kadar pişirin. Pilav suyunu çeker çekmez ocağın altını kısın ve çok kısık ateşte 5 dakika daha pişirip alın. Pilavı en az 15-20 dakika dinlendirin. Servise sunmadan önce hafifçe karıştırıp sıcak ya da ılık olarak servise sunun. Afiyet olsun...