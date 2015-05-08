Peynirli lokma tatlısı

Peynir, yumurta sarısı, un, karbonat, tozşeker ve tarçını derin bir kapta karıştırın.

MALZEMELER

* 300 gr tuzsuz lor peyniri

* 3 adet yumurtanın sarısı

* Yarım su bardağı un

* 1-2 yemek kaşığı irmik

* Yarım paket karbonat

* 3 yemek kaşığı tozşeker

* 1-2 çay kaşığı tarçın

Üzeri için;

* Ceviz içi ve antepfıstığı

Şerbeti için;

* 3 su bardağı tozşeker

* 2 su bardağı su

YAPILIŞI

Peynir, yumurta sarısı, un, karbonat, tozşeker ve tarçını derin bir kapta karıştırın. Yoğurarak süzme yoğurt kıvamında bir hamur hazırlayın. Hamur elinize yapışabilir.

Bir kaşığı sıvıyağa batırın ve hamurdan kaşıkla çağla bademi büyüklüğünde parçalar alarak bol miktardaki kızgın yağda iyice kızartın.

Şerbeti için; su ve şekeri önceden kaynatın. Kızaran lokmaları yağdan çıkarıp soğuk şerbetin içine atın.

Bir dakika bekletip süzerek şerbetten alın. Üzerini ceviz ve fıstıkla süsleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...

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