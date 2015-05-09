Peynirli konken böreği

MALZEMELER

* 5 su bardağı un

* 1 paket kabartma tozu

* 250 gr margarin (oda sıcaklığında yumuşamış olmalı)

* 2 adet yumurta

* 1 çay bardağı yoğurt

* 1 çay kaşığı tuz

* 250 gr orta yağlı beyaz peynir

Üzeri için;

* 1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Un ve kabartma tozunu tel süzgeçle eleyerek derin bir kaba koyun. Unun ortasını havuz gibi açıp yumuşak margarin, yumurta, yoğurt ve tuzu bu havuza aktarın. Üzerine rendelenmiş peyniri ilave edin. Kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

Hamurun üzerini nemli bir mutfak peçetesiyle örterek oda sıcaklığında 2 saat kadar dinlendirin.

Fırını önceden ısıtıp 175 dereceye ve alt-üst konumuna ayarlayın. Dinlenmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak avuçlarınız arasında 10 santim çapında yuvarlak parçalar hazırlayın. Bu yuvarlak parçaları D şeklinde katladıktan sonra tekrar katlayarak çeyrek daire şekline getirin.

Hazırladığınız börekleri yağlanmış tepsiye yan yana dizin. Yumurta sarısını bir kaseye aktarıp çatalla çırptıktan sonra tepsideki hamurların üzerine fırçayla sürün. Börekleri varsa zahter türü dağ kekiği ile süsleyin. Sıcak fırında iyice kızarıncaya kadar, 35-40 dakika pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...