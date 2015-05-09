Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Peynirli konken böreği
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Peynirli konken böreği

9 Mayıs 2015

Un ve kabartma tozunu tel süzgeçle eleyerek derin bir kaba koyun.

MALZEMELER
* 5 su bardağı un
* 1 paket kabartma tozu
* 250 gr margarin (oda sıcaklığında yumuşamış olmalı)
* 2 adet yumurta
* 1 çay bardağı yoğurt
* 1 çay kaşığı tuz
* 250 gr orta yağlı beyaz peynir
Üzeri için;
* 1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI
Un ve kabartma tozunu tel süzgeçle eleyerek derin bir kaba koyun. Unun ortasını havuz gibi açıp yumuşak margarin, yumurta, yoğurt ve tuzu bu havuza aktarın. Üzerine rendelenmiş peyniri ilave edin. Kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.
Hamurun üzerini nemli bir mutfak peçetesiyle örterek oda sıcaklığında 2 saat kadar dinlendirin.
Fırını önceden ısıtıp 175 dereceye ve alt-üst konumuna ayarlayın. Dinlenmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak avuçlarınız arasında 10 santim çapında yuvarlak parçalar hazırlayın. Bu yuvarlak parçaları D şeklinde katladıktan sonra tekrar katlayarak çeyrek daire şekline getirin.
Hazırladığınız börekleri yağlanmış tepsiye yan yana dizin. Yumurta sarısını bir kaseye aktarıp çatalla çırptıktan sonra tepsideki hamurların üzerine fırçayla sürün. Börekleri varsa zahter türü dağ kekiği ile süsleyin. Sıcak fırında iyice kızarıncaya kadar, 35-40 dakika pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servise sunun.
Afiyet olsun...

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

X
﻿
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri