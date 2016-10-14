PEYNİRLİ ÇERKEZ FASÜLYESİ

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 dakika

PİŞME SÜRESİ: 25 dakika

MALZEMELER

* 2 su bardağı kuru fasulye (kuru barbunya da olur)

* 2 adet kuru soğan

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

* 4-5 adet yeşil soğan

* 1 adet kırmızı biber

* 1 adet yeşil biber

* 1 yemek kaşığı domates, biber salçası

* 3 diş sarımsak

* 2 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

* 50 gr. tereyağı

* 2 çay kaşığı kuru nane, pul biber

* Ya da 1 su bardağı rendelenmiş kaşar

YAPILIŞI

Fasulye ya da barbunyayı bir gece suda bekletin.

Ertesi gün süzün ve üzerine 5 santim çıkacak kadar suyla en 1–1,5 saat pişirin. (Fasulyenin iyice yumuşaması, hatta dağılacak kıvama gelmesi gerekir.) Süzüp suyunu bir kenara ayırın.

Tahta kaşıkla, biraz pütürlü kalacak şekilde ezin.

Piyazlık doğradığınız soğanı ve zeytinyağını bir tencereye koyun. Orta ısıda kavurmaya başlayın. Rendelenmiş sarımsakları, salça, tuz ve ayıklanıp minicik doğranmış biberleri katıp 5 dakika daha kavurun.

Ezdiğiniz fasulyeyi ilave edip kavurmaya devam edin. Koyu boza kıvamı elde edinceye kadar fasulyenin haşlama suyundan ilave etmeye devam edin. İnce doğranmış taze soğanları da katın.

Tüm malzemeleri 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Üzerine ister tereyağında kızdırdığınız baharatları, ister rendelenmiş kaşar ekleyip fırına verin. 25 dakika pişirin.

VİŞNELİ TRİLEÇE

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 dakika

PİŞME SÜRESİ: 30 dakika

MALZEMELER

Trileçe için;

* 3 adet yumurta

* 5 yemek kaşığı tozşeker

* Yarım su bardağı sıvıyağ

* 2,5 tepeleme yemek kaşığı un

* 3 yemek kaşığı irmik

* 1 paket vanilya

* 1 paket kabartma tozu

Sütlü şerbet için;

* 2 su bardağı süt

* 200 ml. hazır süt kreması (1 küçük paket)

Üzeri için;

* 2 su bardağı dondurulmuş vişne

* 1 su bardağı su

* 2 yemek kaşığı mısır nişastası

* 2 yemek kaşığı tozşeker

YAPILIŞI

Yumurtalar ve tozşekeri derin bir kaba koyup mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika çırpın. Sıvıyağ, un, irmik, vanilya ve kabartma tozunu katıp 2-3 dakika daha çırpın.

Hamuru, sıvıyağla yağlanmış 25-30 santim çapındaki bir kalıba aktarın. 5 dakika önceden ısıtıp 170 dereceye ayarladığınız fırında 30 dakika pişirip çıkarın. Soğumasını bekleyip üzerinde çatalla çok sayıda delik açın.

Sütlü şerbet malzemelerini bir kaba aktarıp tel çırpıcıyla iyice çırpın. Soğuyan kekin üzerine aktarın.

Vişneli harç için; vişneler, suyun içinde ezdiğiniz nişasta ve şekeri küçük bir tencereye aktarıp karıştırın. Kısık ateşte, kaynayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Karıştırarak biraz ılıtın ve kaşıkla kekin üzerine gezdirin. İsterseniz kremşantiyle de süsleyin. Bir gece buzdolabında beklettikten sonra servis yapın.

Not: Keki pişirirken kalıbın için alüminyum folyoyla kaplarsanız çıkarırken zorluk çekmezsiniz.