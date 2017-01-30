PEKMEZLİ SU MUHALLEBİSİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 litre süt

◊ 6 tepeleme çorba kaşığı buğday nişastası

◊ 1 paket vanilya

Şurubu için;

◊ 1 su bardağı pekmez

◊ 3 su bardağı su

Bir çeşit muhallebi olan su muhallebisi, özellikle Güneydoğu illerimizde, Afyonkarahisar ve Kütahya’da yapılır. Haytalya adıyla da anılır. Yaz aylarında soğuk olarak yenir.

Haytalyayı yapmak için; süt, buğday nişastası ve vanilyayı orta boy bir tencereye koyun. Kısık ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Kaynamaya başladıktan 1-2 dakika sonra ocaktan alın.

Kenar uzunluğu yaklaşık 25 santim olan kare bir cam kabın içini suyla ıslatın.

Pişirdiğiniz su muhallebisini kaba boşaltın. Kaşığın tersiyle üzerini düzeltin ve buzdolabında en az bir gece bekletin. Diğer taraftan, şurubu hazırlamak için pekmez ve suyu geniş, derin bir kapta karıştırın.

Buzdolabında iyice donan muhallebiyi çıkarın. Bıçakla kenar uzunluğu 3 santim olan kareler halinde kesin.

Muhallebi dilimlerini spatula yardımıyla kabından alıp pekmezli suyun içine aktarın. Buzdolabında bekletip, ufak cam kaselerde veya kup bardaklarında servise sunun.

PEYNİRLİ ZEYTİNLİ AYVALIK KEKİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

◊ 3 adet yumurta

◊ 1 su bardağı yoğurt

◊ 1 su bardağı sıvıyağ

◊ 1 su bardağı doğranmış çekirdeksiz zeytin (file zeytin de kullanabilirsiniz)

◊ 1 su bardağı (200 gr) rendelenmiş kaşar peyniri (lor peyniri de kullanabilirsiniz)

◊ Yarım demet maydanoz

◊ Yarım demet dereotu

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 2 çay kaşığı kuru fesleğen, nane

◊ 3 su bardağı un

◊ 2 çay kaşığı kırmızı pul biber

◊ Ayrıca 1 adet yumurtanın sarısı

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin bir kaba kırın. Üzerine yoğurt ve sıvıyağı ekledikten sonra tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla iyice çırpın.

Maydanoz ve dereotunu ayıklayıp incecik doğradıktan sonra yumurtalı karışıma ekleyin.

Üzerine lor peynirini ya da rendelenmiş kaşar peyniri ve zeytinleri ilave edin. Bir taraftan tahta kaşık ya da spatula yardımıyla karıştırırken bir taraftan da kabartma tozunu aktarın.

Unu da azar azar ekleyip malzemeleri iyice karıştırın. Kuru fesleğen ve naneyle beraber kırmızı pul biberi de ekleyip tekrar karıştırın. Diğer taraftan, 25-30 santim çapında yuvarlak, kare ya da dikdörtgen şeklindeki bir fırın kabını 2 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın.

Katı muhallebi kıvamında olan hamuru yağlanmış kalıba aktarın. Bir kaşığı suya batırıp, kaşığın tersiyle kekin üzerini düzeltin.

Sonra da bir kasede çırptığınız yumurta sarısını kekin üzerine kaşıkla sürün. Çörekotu ve varsa keten tohumunu serpiştirin.

Sonra da 5 dakika önceden ısıtıp 175 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında üzeri iyice kızarıncaya kadar, yaklaşık 25-30 dakika pişirip çıkarın. Biraz ılınmasını bekleyip dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...