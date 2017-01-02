PEKMEZLİ CEVİZ HELVASI

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 su bardağı buğday nişastası

◊ 2 su bardağı üzüm pekmezi

◊ 50 gr tereyağı

◊ 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Nişasta ve pekmezi orta boy bir tencereye koyup tahta kaşıkla ezerek karıştırın.

Orta ısılı ateşe oturtup sürekli karıştırarak pişirin.

Helva tencerenin ortasında toplanacak, kenarlardan iyice kopacaktır.

İşte o zaman tereyağını ekleyip helvayı tekrar kavurun. Çok ince dövülmüş cevizi de ilave edip 2-3 dakika daha kavurun ve ocaktan alın.

Helvayı bir tepsiye yayın. Biraz ılınınca ıslak elle helvadan parçalar koparın ve şekil vererek dizin.

Üzerine tekrar pekmez gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun...

PEYNİRLİ

BROKOLİ ÇORBASI

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 adet orta boy brokoli (400-500 gr)

◊ 4 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 2 tepeleme yemek kaşığı un

◊ 6 su bardağı sıcak su (et ya da tavuk suyu kullanmanızı öneririm)

◊ 2 su bardağı süt

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pulbiber

◊ 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (mihaliç peyniri de kullanabilirsiniz)

4 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 10 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

Brokolilerin sap ve köklerini kesip atın. Küçük buketler haline getirip ince ince doğrayın. Soğanları yemeklik incecik dilimleyin.

Sıvıyağ ve soğanı orta boy bir tencereye aktarın. Orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Üzerine unu serpiştirin. 1-2 dakika daha kavurun. Bir taraftan 2 su bardağı sıcak suyu ilave ederken bir taraftan da tel çırpıcı yardımıyla karıştırın. Kalan suyu ve sütü aktarıp brokolileri de ilave edin. Sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca tuz, karabiber ve pulbiberi ekleyip ocağın altını kısın. Kısık ateşte, 15-18 dakika brokoliler iyice yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın.

Çorbayı el blender’ı yardımıyla çekip püre yapın. Eğer çorba katıysa bir su bardağı soğuk süt ilave edip tekrar karıştırın. İsterseniz bir kutu (200 ml) hazır süt kremasıyla bu çorbayı daha da lezzetli hale getirebilirsiniz. Servise sunmadan önce peynirle süslemeyi de ihmal etmeyin.