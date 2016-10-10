PAZILI MISIR UNU EKMEĞİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 10-12 adet pazı yaprağı

* 4 su bardağı mısır unu (fırınlanmış mısır unu kullanmanızı tavsiye ederim)

* 2 su bardağı buğday unu

* 1 tatlı kaşığı tuz

* 2 çay kaşığı karbonat (2 poşet karbonat)

* 8 tatlı kaşığı tozşeker

* 3 adet yumurta

* 1 su bardağı sıvıyağ (mısırözü yağını tavsiye ederim)

* Yarım litre süt

YAPILIŞI

Mısır unu, buğday unu, tuz ve karbonatı derin bir kaba koyup elinizle iyice karıştırın. Tozşekeri ekleyip tekrar karıştırın.

Diğer taraftan yumurtaları ayrı bir derin kaba kırın. Bir taraftan mikserin yüksek devriyle çırparken bir taraftan da sıvıyağı ve sütü ilave edin, 1 dakika kadar çırpmaya devam edin. Sütünüz ılık olursa kek daha lezzetli olur.

Hazırladığınız yumurtalı karışımı unlu karışımın üzerine aktarın, kaşık yardımıyla malzemeler birbiriyle özleşene kadar karıştırmaya devam edin. Kek hamuru gibi akıcı ve pürüzsüz bir hamur elde etmeniz gerekir. Bu aşamada incecik kıydığınız pazı yapraklarına, isterseniz ısırgan otu ya da pırasa da ekleyebilirsiniz.

Diğer taraftan, 30 santim çapındaki kek kalıbını sıvıyağla iyice yağlayın. İsterseniz aynı ölçülerde kare ya da dikdörtgen bir kalıp da kullanabilirsiniz. Mısır unlu hamuru yağlanmış kalıba aktarın. Üzerini sıvıyağa batırdığınız kaşıkla düzeltin. Üzerine 2-3 yemek kaşığı mısırözüyağı gezdirin. İsterseniz üzerine keten tohumu ya da ısırgan otu tohumu gibi sağlıklı tohumlardan ekleyebilirsiniz.

Ekmeği, 5 dakika önceden 175 dereceye ayarladığınız fırında 40-45 dakika, kabarıp üzeri altın sarısı oluncaya kadar pişirin. Çıkarıp soğumasını bekledikten sonra dilimleyerek servise sunun.

PİŞMANİYELİ İZMİT LOKUMU

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 25 DAKİKA

MALZEMELER

* 2 adet hazır yufka

* 50-100 gr. eritilmiş tereyağı

* 4 yemek kaşığı tahin

* 1 su bardağı ince dövülmüş ceviz

* Yaklaşık 200 gr. pişmaniye

Üzeri için;

* 3 yemek kaşığı pudraşekeri

* 1-2 yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI

Yufkalardan birini tezgaha serin. Üzerine eritilmiş yağın yarısını gezdirin. 2 kaşık tahini de her tarafına damlatın. Cevizin yarısını üzerine serpin.

İkinci yufkayı üzerine yerleştirip kalan malzemeleri aynı sırayla kullanın.

İki kat yufkayı 12 eşit üçgene kesin.

Üçgenlerin uzun kenarına pişmaniye koyun. Kenarlarını içe kıvırıp rulo yapın.

Ruloları fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında en fazla 20-25 dakika pişirin (çok pişirirseniz pişmaniye eriyip dışarıya taşar).

Fırından çıkarıp ılık hale gelmelerini bekleyin, ardından üzerlerine pudraşekeri ve kakao serperek servis yapın.