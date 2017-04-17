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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

PATLICANLI VOLOVAN KANEPE

17 Nisan 2017

Yumurtanın sarısını ve akını ayırın. Patlıcanları çizgili formda soyup tavla zarı formunda doğrayın.

MALZEME LİSTESİ

◊ 8 adet hazır kare milföy hamuru
◊ 2 adet orta boy kemer patlıcan
◊ Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sıvıyağ
◊ 4 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
◊ 1 adet yumurta
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

4 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 10 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

PATLICANLI VOLOVAN KANEPE

 

Sıvıyağı orta boy bir tavada kızdırın. Patlıcanlar kızgın yağda hafifçe yumuşayıncaya kadar kızartın. El kevgiriyle süzüp tavadan aldıktan sonra derin bir kaba koyun.
Üzerine tuz ve karabiber atın, rendelenmiş kaşar peyniri ilave edin. Diğer taraftan, milföy hamurlarını tezgahın üzerine yayın. 4 tanesinin ortasından su bardağının ağzı yardımıyla yuvarlak parçalar çıkarın. Kalan dört hamuru olduğu gibi bırakın.
Bütün haldeki milföylerden birine yumurta akı sürün. Üzerine, ortasında yuvarlak bir boşluk olan hamur yerleştirin. Onun üzerine de fırçayla yumurta sarısı sürün. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayın.
Milföyleri 5 dakika önceden 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarlanan fırında, üzerleri hafifçe sararıncaya kadar, 25 dakika pişirin.
Fırından aldığınız hamurların kabaran kısımlarını çıkarıp yuvarlak kısımlara patlıcanlı harçtan koyun. 175 dereceye ayarlanan fırında 5 dakika daha pişirip ılık olarak servise sunun.
Afiyet olsun...

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