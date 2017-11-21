Patlıcanlı Gürcü mezesi

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 adet topan patlıcan (şişman patlıcan)

◊ 2 su bardağı ceviz içi

◊ 2 çay kaşığı tuz

◊ 1 su bardağı sıcak su

◊ 1 çay kaşığı dolusu toz zerdeçal (aslında safran kullanılır)

Kızartmak için:

◊ Sıvıyağ

◊ Ayrıca 2 çay kaşığı toz kişniş veya 8-10 dal taze kişniş

Topak, şişman patlıcanları alacalı soyup kalem kalınlığında dilimleyin. Sonra da tavla zarı formunda doğrayıp kızgın yağda kızartın ve kağıt peçete üzerine alın (çok fazla kızartmayın).

Mutfak robotuna ceviz içi, sıcak su, tuz ve zerdeçal (ya da safran) koyun. İyice püre haline gelinceye dek çekin. Sonra da derin bir kaba boşaltın.

İçine kızarmış patlıcanları ezerek ilave edip karıştırın. Toz veya taze kişnişi karıştırın. Bir servis tabağına yayıp ikram edin.

Sucuklu Antalya hibeşi

4 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 10 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 su bardağı tahin

◊ 2 su bardağı ılık su

◊ 4 diş sarımsak

◊ 2 çay kaşığı tuz

◊ 2 adet limonun suyu

◊ 1 yemek kaşığı dolusu tatlı kırmızı toz biber

◊ 7-8 dilim kangal sucuk

Tahini derin bir kaba aktarıp üzerine 2 su bardağı ılık suyu ve kırmızı toz biberi ekleyerek, tahin akıcı kıvama gelinceye kadar çatalla iyice çırpın (Çünkü tahin suyu görünce toplanır.)

Üzerine tuzu serpip limon suyunu ilave ettikten sonra tekrar çırpın.

Diğer taraftan, sarımsakları, üzerine 1 çay kaşığı tuz serperek iyice ezilene kadar dövdükten sonra, dövülmüş sarımsakları da hibeşe ilave edin.

Malzemeleri tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla boza kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Hibeşi servis tabağına aktarın. Bu arada sucukları bir tavaya dizin. Üzerine 1 çay bardağı su ekleyin. Orta ateşte çevirerek 5-6 dakika pişirin. Kaynayan su, sucukları pişirecektir. Bir maşayla süzdürerek alın, hibeşin üzerine koyup sıcak servise sunun. Sucuk yerine minik minik bilye köfte de kızartıp koyabilirsiniz.

Bu çok lezzetli acılı garnitürü özellikle ızgara etlerin yanında ikram edebilirsiniz.