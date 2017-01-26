Patlıcanlı ekşili köfte

MALZEME LİSTESİ

Köfte için;

◊ 1 su bardağı düğürcek (çok ince çekilmiş yarma)

◊ Yarım su bardağı esmer ince bulgur

◊ 1 adet yumurta

◊ 1,5 su bardağı ılık su

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Çorba için;

◊ 1 çay bardağı haşlanmış nohut

◊ 1 çay bardağı haşlanmış mercimek

◊ 1 adet büyük boy kuru soğan

◊ 2 su bardağı kurutulmuş patlıcan

◊ 1 yemek kaşığı biber ve domates salçası

◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 3 çay kaşığı pul biber, sumak

◊ 10-12 su bardağı sıcak su (et suyu da olur)

Köfte için; Malatyalıların düğürcek dediği çok ince çekilmiş yarmayı derin bir kaba koyun.

İnce bulguru katıp ılık suyu ekleyin ve yumuşaması için 10 dakika bekletin.

Tuz, karabiber ve yumurtayı ekleyip iyice yoğurun. (Bu işlemi robotta da yapabilirsiniz.)

Macun kıvamındaki hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve köfteleri bir tepside biriktirin.

Kuru patlıcanları kaynayan suda 15 dakika haşlayıp süzün.

Zeytinyağı, yemeklik doğradığınız soğan ve salçaları büyükçe bir tencereye koyun. Orta ateşte, karıştırarak 5 dakika pişirin. Sıcak su, mercimek, nohut ve haşlanmış patlıcanı tencereye aktarın.

Çorba kaynamaya başlayınca bulgur köftelerini tencereye aktarıp sık sık karıştırarak 10 dakika pişirin. Pul biber ve sumağı ilave edip ocaktan alın.

Biraz dinlendirip sıcak servis yapın.