PATLICANLI BUHARA PİLAVI



Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişme süresi: 30 dakika

Malzemeler

* 500 gr kuzu kuşbaşı eti

* 8 su bardağı su

* 8 adet orta boy patlıcan

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 2 adet kesmeşeker

* 3 yemek kaşığı kuşüzümü

* 1 çay kaşığı yenibahar

* 30-50 gr bitkisel margarin

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 3 su bardağı pirinç

Kızartmak için;

* Yarım su bardağı sıvıyağ

YAPILIŞI

Pirinci bol tuzlu suda 45-50 dakika kadar bekletin. Kuşüzümlerini kaynar suyla yıkayıp süzün.

Eti orta boy bir tencereye koyun. Üzerine 8 su bardağı su, bir miktar tuz ve karabiber ekleyip orta ısılı ateşte, iyice yumuşayıncaya kadar, en az 50-60 dakika haşlayın. (Haşlama işlemini düdüklü tencerede de yapabilirsiniz.)

Diğer taraftan, patlıcanları çizgili formda soyup uzunlamasına ince ince dilimleyin ve tuzlu suda bekletin. Patlıcanları sudan çıkarıp sıktıktan sonra kağıt havlu yardımıyla fazla suyunu alın. Patlıcanları sıvıyağda kızarttıktan sonra kağıt havlu üzerinde bekletin.

İncecik doğradığınız soğanları ve margarini geniş bir teflon tencereye koyup orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 4-5 dakika kadar kavurun. Üzerine yıkanmış pirinci ilave edip 5-6 dakika daha kavurun.

Kuşüzümü, yenibahar, kesmeşeker, karabiber, tuz ve pişmiş etleri de ilave edip 2 su bardağı et suyunu aktardıktan sonra, kısık ateşte, pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.

Uzun patlıcanları yuvarlak ve derin bir fırın kabına dizin. (Patlıcanları kabın kenardan sarkıtmaya dikkat edin.) Patlıcanların ortasına etli pilavı yerleştirin. Patlıcanların uçlarını kabın içine doğru katlayın.

Yemeği 5 dakika önceden 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 20 dakika pişirdikten sonra servise sunun.

Afiyet olsun...

MARMELATLI CEVİZLİ RULO

Malzeme Listesi

* 1 su bardağı yoğurt

* 1 su bardağı sıvıyağ

* 1 su bardağı toz şeker

* 3 adet yumurta

* 1 paket kabartma tozu

* Yaklaşık 8-8,5 su bardağı un

İç harcı için;

* 2 su bardağı ayva marmelatı (Herhangi bir marmelat da kullanabilirsiniz.)

* 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Yapılışı

Çekilmiş ceviz ve marmelatı derin bir kapta karıştırıp ezin.

Hamur için sıvıyağ, toz şeker, yumurta ve yoğurdu elinizle iyice karıştırın. Kabartma tozu ve unu katıp ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun.

Hamuru greyfurt büyüklüğünde bezlere ayırın.

Bezeleri tezgahın üzerinde, merdane yardımıyla büyük boy defter büyüklüğünde ve yarım santim kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın.

Hazırladığınız iç harcı hamurların her tarafına sürün ve uçlarından başlayarak rulo yapın. Ruloları 2 santim eninde dilimlere ayırın.

Kestiğiniz kurabiyeleri yağlanmış fırın tepsisine yerleştirip 175 dereceye ayarladığınız fırında 30 dakika pişirin. Soğuyunca üzerlerine pudraşekeri serpiştirerek servise sunabilirsiniz.

Afiyet olsun...