PATLICAN DİLME

MALZEME LİSTESİ

◊ 6-8 adet topak patlıcan

İç harcı için

◊ 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

◊ 1 çay bardağı haşlanmış nohut

◊ 1 adet büyük boy kuru soğan

◊ 4-5 adet orta boy domates

◊ 2-3 tatlı sivribiber

◊ 2-3 diş sarımsak

Sosu için

◊ 1 çay bardağı zeytinyağı

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

◊ 1 su bardağı sıcak su

◊ İsteğe göre sarımsaklı yoğurt

Patlıcanları alacalı soyup diplerinden kopmayacak şekilde dörde bölün. Bol tuzlu suda 30 dakika kadar bekletip acı suyunun çıkmasını sağlayın. Tekrar yıkayıp süzün.

İç harcı için, biberleri, saplarını kestikten sonra ince halkalar halinde doğrayın ve derin bir kaba koyun.

İncecik yarımaylar halinde doğradığınız soğanları ve soyup tavla zarı formunda dilimlediğiniz domatesleri aynı kaba koyup karıştırın. Haşlanmış mercimeği, haşlanmış nohudu, incecik doğradığınız sarımsakları, salçayı, tuzu ve baharatları ilave edip karıştırdıktan sonra kenarda bekletin.

Patlıcan dilimlerinin arasına mercimekli nohutlu harçtan koyup geniş bir tencereye yatırarak dizin. Kalan harcı da patlıcanların arasına serpin.

Sıcak suyu ekleyip zeytinyağını gezdirdikten sonra tencerenin kapağını kapatın. Yemeği, orta ısıda kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynayınca altını kısıp patlıcanlar yumuşayıncaya kadar pişirin.

İster ılık, ister soğuk olarak servis yapın. Üzerine sarımsaklı yoğurt da gezdirebilirsiniz.

Afiyet olsun...

PEYNİRLİ SUFLE BÖREĞİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 3 adet hazır yufka

Sos için

◊ 1 su bardağı rendelenmiş

beyaz peynir (lor peyniri de kullanabilirsiniz)

◊ 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar

◊ Varsa 1 adet küçük boy kabağın rendesi

◊ 1 su bardağı süt

◊ 1 su bardağı yoğurt

◊ Yarım su bardağı sıvıyağ

◊ 3 adet yumurta

◊ 1 su bardağı maden suyu

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 çay kaşığı pul biber, yenibahar

Yufkalardan birini tezgaha serip ucundan başlayarak sıkı bir rulo yapın. Ruloyu bir santim kalınlığında parçalar elde edeceğiniz şekilde dilimleyin. Dilimleri açarak uzun şerit şeklinde yufka parçaları elde edin. Diğer yufkalara da aynı işlemleri uygulayın. Elde ettiğiniz ince şeritleri bir kenarda bekletin.

Sosu hazırlamak için rendelenmiş peynirleri, varsa rendelenmiş kabağı, süt, yoğurt, sıvıyağ ve maden suyunu büyük ve derin bir kaba aktarıp üzerine yumurtaları kırın. Tuz, karabiber, pul biber ve yenibaharı serpiştirip tel çırpıcı yardımıyla malzemeler iyice karışıncaya kadar çırpın.

Yufka şeritlerini bu sosun içine atıp çatalla karıştırın. Sosun yufkalara iyice bulaşmasını sağlayın. Diğer taraftan, en az 30 santim çapındaki yuvarlak ya da büyük boy dikdörtgen bir borcamı 2 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın.

Hazırladığınız karışımı kaba aktarın. Böreği 200 dereceye ve altüst konuma ayarladığınız fırında üzeri kızarıncaya kadar, en az 30 dakika pişirip çıkarın. Dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...