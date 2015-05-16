Öncelikle, pazı yapraklarını temizleyerek kaynayan suyun içinde 1-2 dakika bekletip süzün. Bulguru derin bir yoğurma kabına koyup, 1 su bardağı sıcak suda 5 dakika kadar ıslatın.
Patatesli lorlu pazı sarması
Üzerine; rendelenmiş soğan, haşlanıp ezilerek püre haline getirilmiş patatesler, lor peyniri, tuz, karabiber ve yumuşamış tereyağını ekleyerek iyice yoğurun.
Haşladığınız pazı yapraklarını ikiye ya da üçe bölerek hazırladığınız bulgurlu harçla dolma şeklinde sarıp 3 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirdiğiniz fırın tepsisine
yerleştirin. Üzerine 2 su bardağı sıcak su gezdirip 175 dereceye ayarlı fırında 25-30 dakika pişirin. Sarımsaklı yoğurtla birlikte servise sunun.
Afiyet olsun...
Malzeme listesi
* 1 kg pazı yaprağı
* 1 su bardağı ince bulgur
* 4 adet orta boy patates (haşlanmış)
* 1 yemek kaşığı tereyağı (yumuşamış)
* 1 su bardağı lor peyniri
* 1 adet orta boy kuru soğan (rendelenmiş)
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı
* Ayrıca 1 kase
sarımsaklı yoğurt
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