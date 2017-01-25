Patatesli bozbaş yahnisi

MALZEME LİSTESİ

◊ Yarım kg. kuşbaşı

koyun eti

◊ 25-30 gr. tereyağı ya da bitkisel margarin

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası (2 adet orta boy domates de kullanabilirsiniz)

◊ 1 su bardağı nohut

◊ 2 adet küçük boy patates

◊ 4-5 adet yufka ya da tandır ekmeği

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Nohudu akşamdan bol suyla ıslatın. Ertesi gün suyunu değiştirip yumuşayıncaya kadar haşlayın ve süzün. Kabuklarını soyup kenarda bekletin.

Kuşbaşı et, yağ, tuz ve karabiberi ekleyip orta ısılı ateşte 8-10 dakika kadar kavurun. Üzerine çıkacak kadar sıcak su, salça ya da rendelenmiş domates ilave edip eti iyice pişirin.

Kuşbaşı et formunda doğradığınız patatesleri aktarıp iyice yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin. Suyu azalınca bir miktar daha su ekleyin.

Yufkaları sac üzerinde kızartıp küçük parçalara ayırın. (Tandır ekmeği kullanacaksanız aynı şekilde parçalayın.) Ekmek parçalarını geniş bir tabağa yerleştirin.

Üzerine önce yemeğin suyunu gezdirin. Patatesli eti ve nohudu ekmeklerin üzerine yayıp servise sunun.

Patatesli Kilikya çöreği

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 adet orta boy patates

◊ 1 çay bardağı ılık süt

◊ 1 paket toz maya

◊ Yarım su bardağı sıvıyağ

◊ 1 adet yumurta akı

◊ 1 tatlı kaşığı tuz, tozşeker

◊ Yaklaşık 2.5-3 su bardağı un

Üzeri için;

◊ Yumurta sarısı

Yıkanmış patatesleri dörde bölüp haşlayın ve süzün. Soyup derin ve geniş bir kaba alın. Üzerine sütü ekleyip çatalla ezerek püre haline getirin.

Tuz, şeker ve yumurta akını katıp yoğurmaya başlayın. Yaklaşık 2,5 su bardağı unu ekleyip yoğurmaya devam edin.

Çok yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin.

Elinizi sıvıyağa batırıp hamurdan ceviz büyüklüğünde iki adet parça koparın. Bu parçaları 15 santimlik rulolar haline getirin. Birbirine dolayıp örgü yapın.

Hamurun tamamına aynı işlemleri uygulayıp üzerlerine yumurta sarısı sürün. Örgüleri pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yerleştirip 30 dakika bekletin.

Önceden 180 derecede ısıttığınız fırında 35 dakika kadar pişirip çıkarın. Ilık olarak servis yapın.