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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Palamutlar Nerede

13 Temmuz 2014

“Palamutlar Nerede” projesi, palamutların nereden nereye gittiğini, hangi denizlerde ne kadar kaldığını, sonrasında nasıl bir rota çizerek yolculuk ettiğini ve bütün bunların balık nesli için önemini sorguluyor.

En güvenilen ve en çok tercih edilen markalar arasında yer alan Metro Toptancı Market, TÜDAV’la (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı) birlikte, “Palamutlar Nerede” adlı projeyi hayata geçirdi. Bu proje, palamutların nereden nereye gittiğini, hangi denizlerde ne kadar kaldığını, sonrasında nasıl bir rota çizerek yolculuk ettiğini ve bütün bunların balık nesli için önemini sorguluyor.
Artan kirlilik, değişen iklim, mevsimsel rüzgarlar ya da herhangi bir sebeple balıkların göç yollarını değiştirmeleri gelecekleri için çok ama çok tehlikeli.
Özellikle palamut, lüfer ve uskumru gibi göç eden, yani bir denizden bir denize yol alan balıklar, göç yolarını değiştirmek zorunda kaldıklarında devamlılıkları önemli oranda azalıyor.
Söz gelimi, 50 yıl önce Akdeniz–Karadeniz arasında yolculuk eden bu balıkların önemli bir kısmı artık Karadeniz’de kalıyor ve geri dönmüyor.
Dönenlerin çoğu da pek çok nedenle kısa bir süre kalabildiği Akdeniz’den, yeterince büyüyüp gelişmeden kuzeye doğru yol almak zorunda kalıyor. Bu yüzden de hem sayıları gün geçtikçe azalıyor hem de hacimleri küçülüyor.

GELECEK NESİLLER DE PALAMUDU BİLSİN
İşte tam da bu noktada, Metro Toptancı Market ve TÜDAV, göç eden ve İstanbul’un dününde, bugününde söz sahibi olan palamutlar yarın da olabilsin diye çalışıyor ve iki gönüllü kuruluş diyor ki: “Bu projeyi gelecek nesiller de palamudu bilsin diye başlattık.”
Markalanan balıkların ilk defa 2012 yılında İstanbul Boğazı’nın tarihi dalyanından denize bırakılmasıyla başlayan çalışma, bugüne kadar 2 bin civarı markalanmış balığı denize kavuşturmuş ve 61 palamudun göç yoluyla ilgili sağlıklı bilgi elde edilmiş durumda.
Bir şiir naifliğinde devam ettirdikleri bu çalışma ile sürdürülebilir avcılığa çok ciddi katkılarda bulundukları ve sadece avlayanları değil, biz tüketicileri de bilgilendirdikleri için Metro Toptancı Market’e ve TÜDAV’a teşekkür ediyor, bundan sonraki markalama çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Umarım, göçebe yaşamış bir toplumun torunları olarak hep birlikte balıklarımızın göç yollarını da kucaklamayı ve korumayı başarır, onları yarınlara taşımayı da becerebiliriz. Not: Bu projenin detaylarını, dokuz dilde hazırlanan internet sitesinden (www.palamutlarnerede.org) görebilir ve bu adrese palamutla yaptığınız yemekleri gönderebilirsiniz.

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