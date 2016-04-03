Öğrenci menüsü

Okuldan dönen çocuğuna her gün ne hazırlayacağınızı düşünüyorsanız, buna bir son verin. Bazı pratik tariflerle hem lezzetli hem de kısa sürede hazırlanan yemekler yapabilirsiniz.

BİBERLİ OMLET





2 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ



- 4 adet yumurta

- 2 çay kaşığı un

- 1 diş sarmısak

- 1 kahve fincanı ılık süt

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 2 tatlı kaşığı tereyağı



İçi için;



- 1 adet yeşil dolmalık biber

- 1 adet kırmızı dolmalık biber

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber





YAPILIŞI



Yumurtaları, ılık süt, tuz ve karabiberi derin bir kapta 2-3 dakika, köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Dövülmüş sarmısak ve unu ilave edip pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpmaya devam edin. Oda sıcaklığında en az 15-20 dakika bekletin.

Diğer taraftan iç harcı için; zeytinyağını derin bir tavada kızdırın. Sapları kesilip tohumları ayıklanmış biberleri kibrit çöpü formunda doğrayın. Kızgın yağda sürekli karıştırarak 4-5 dakika kavurup tuz ve karabiberi de kattıktan sonra ocaktan alın.

Tereyağını en fazla 20 santim çapındaki teflon tavada eritin. Bekleyen yumurtalı karışımı çatalla tekrar çırpın ve yakın mesafeden kızgın tavaya aktarın. Tahta kaşıkla ya da spatulayla yumurtaları dağıtın.

Yumurtaları orta ısılı ateşte, katılaşıncaya kadar pişirin. Tavanın kenarlarına yapışan yumurtayı spatulayla kazıyıp kenarlarından ayırın (Bu işlem omletin rahatça çevrilmesini sağlayacaktır).

Omletin altını pişirip kapak yardımıyla ters çevirin ve diğer tarafını da kızartın. İki tarafını da iyice pişirdiğiniz omleti servis tabağına yerleştirin.

Ortasına biberli karışımı koyup ikiye katlayın. Maydanoz, taze nane ya da taze fesleğenle süsleyerek sıcak sıcak servise sunun.

DOMATESLİ MAKARNA





6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 10 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 1 paket penne makarna (evde bulunan herhangi bir makarnayı da kullanabilirsiniz)

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 5 diş sarımsak

- 6 adet orta boy domates (2 kutu soyulmuş konserve domates de kullanabilirsiniz)

- 4-5 adet yeşil tatlı sivribiber

- 2 çay kaşığı tuz, karabiber

- 2 çay kaşığı pulbiber ya da isot

- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Domatesleri soyup tavla zarı formunda küp küp doğrayın. Zeytinyağını teflon tavada kızdırın. Pirinç tanesi büyüklüğünde doğradığınız sarımsakları tavaya koyup 1-2 dakika kadar kavurun.

İncecik halkalar halinde doğradığınız biberleri, doğranmış domates, tuz, karabiber ve pulbiberi ilave edip karıştırın.

Sosu orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırarak 8-10 dakika daha pişirin. Domatesler iyice ezilip suyunu çekecektir.

Servise sunmadan 15 dakika önce büyük bir tencereye su koyup 2 çay kaşığı tuz serpin ve karıştırın.

Su kaynamaya başlayınca makarnayı atıp karıştırın ve 10 dakika kadar haşlayıp süzün. Makarna suyundan 1 su bardağı kadar ayırın.

Makarnayı tekrar tencereye alıp, üzerine ayırdığınız makarna suyunu ve pişen sosu ilave edin. İyice karıştırıp peynir ve ince kıyılmış maydanoz serpiştirdikten sonra beklemeden servise sunun.





YUMURTALI PATATES KAVURMASI





4 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 1 adet büyük boy kuru soğan

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 5 adet orta boy patates

- 3 adet yumurta

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 1 tatlı kaşığı kırmızı pulbiber

YAPILIŞI

Patatesleri iyice yıkayıp kabuklarıyla beraber dörde bölün ve üzerine çıkacak kadar suyla haşlayın.

Ilık hale gelen patatesleri soyup küp küp doğrayın.

Tereyağını derin bir tavaya aktarıp eritin.

Yemeklik, incecik doğradığınız soğanları ekleyip 2-3 dakika, soğan sararıncaya kadar kavurun. Şimdi de doğradığınız patatesleri kavrulmuş soğanın üzerine ekleyip sürekli karıştırarak 3-4 dakika daha kavurun.

Yumurtaları bir tasta çatalla çırpıp kavurduğunuz patatese ilave ederek karıştırın.

Tuz, karabiber ve pulbiberi de serpiştirip 5 dakika, yumurtalar pişinceye kadar kavurup ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.