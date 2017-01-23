NOHUTLU MANTI

MALZEME LİSTESİ

Mantı hamuru için;

◊ 2 su bardağı un

◊ 1 adet yumurta

◊ 2 çay kaşığı tuz

◊ Alabildiğince su

İç harcı için;

◊ 2 su bardağı

haşlanmış nohut

◊ 1 demet maydanoz

◊ 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, karabiber

◊ 2 çay kaşığı kuru kekik, kuru nane

◊ 1 çay kaşığı tuz, kimyon

Üzeri için;

◊ 2 su bardağı yoğurt

◊ 2 diş sarımsak

◊ Biraz pul biber

◊ 2 yemek kaşığı sıvıyağ

İç harcını hazırlamak için, haşlanmış nohudu mutfak robotunda püre haline getirin.

Üzerine incecik kıydığınız maydanozu ve baharatları ekleyip elinizle yoğurun.

Hamuru hazırlamak için

Un, yumurta ve tuzu karıştırın. Suyu azar azar ekleyip un serptiğiniz tezgahın üzerinde 5-6 dakika kadar yoğurarak kulak memesinden biraz sert ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Üzerini temiz bir bezle örtüp oda sıcaklığında 30 dakika kadar bekletin.

Hamuru iki eşit parçaya ayırın.

Bezelerden birinin üzerine un serpiştirip oklava yardımıyla hazır yufka inceliğinde açın.

Açtığınız yufkayı tezgaha serip bıçakla kenar uzunluğu 3 santim olan kareler elde edecek şekilde kesin. Kare hamurların içlerine hazırladığınız nohutlu harçtan nohut büyüklüğünde koyup uçları birbirine denk gelecek şekilde kapatın. Kalan hamura da aynı işlemleri uygulayın. Hazırladığınız mantıları yağlanmış tepsiye yan yana yerleştirin. 5 dakika önceden ısıtıp 175 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında üzerleri sarı kahverengi oluncaya kadar, en az 20-25 dakika pişirin.

Önceden hazırladığınız tavuk suyunu sıcak mantının üzerine gezdirin. Tepsiyi tekrar sıcak sönmüş fırına koyup en az 15 dakika daha bekletin.

Yumuşayan mantıyı fırından çıkarıp üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyin.

Son olarak kızgın yağda pişirdiğiniz kırmızı biberi gezdirip servise sunun.

PASTIRMALI ÇENGİ BÖREĞİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 adet hazır yufka

◊ 10-12 dilim pastırma

(çemeni çıkarılmış)

◊ 3 adet sivribiber

◊ 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

◊ 1 adet orta boy domates

◊ 1 adet taze yeşil soğan

◊ 2 adet yumurta

(akları ve sarıları ayrılmış)

Hazır yufkayı tezgaha yayın. Önce ortadan ikiye bölüp iki yarım daire haline getirin.

Sonra ikisini üst üste koyun. Bıçakla 8-10 santim genişliğinde şeritler şeklinde kesin.

Diğer yufkaya da aynısını uygulayın.

Çemenini çıkardığınız pastırma dilimlerini tavla zarı formunda doğrayıp kaba aktarın. Üzerine yıkayıp ayıkladıktan sonra ince halkalar şeklinde dilimleyip tekrar ikiye böldüğünüz sivribiberleri ekleyin.

Yıkayıp sadece yeşil kısımlarını incecik doğradığınız yeşil soğanı ve kabuğunu soyup tavla zarı formunda doğradığınız domatesi de ilave edin. Yumurta aklarını da katıp tuz ve karabiberi serpiştirin.

Yufkadan yaptığınız şeritlerin uç kısmına bu harçtan 3 çay kaşığı kadar koyup üçgen şeklinde katlayın. Kabın içine su koyup üçgen şeklindeki börekleri bu suya yerleştirin. (Bırakın börekler ıslansın, hiç korkmayın!)

10 dakika kadar suda beklettiğiniz börekleri sudan çıkarın ve bir mutfak peçetesi ya da havlusunun üzerine koyup biraz suyunu emdirin. Fırın kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Sonra da çırpılmış yumurta sarılarını üzerine fırça yardımıyla sürdükten sonra 5 dakika önceden ısıtılmış, 200 dereceye ayarlanmış fırında en az 25 dakika, üzerleri iyice sararıp kızarıncaya kadar pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servise sunun.

Börekleri tepsiden alırken bir spatula yardımıyla önce alt kısımlarını tepsiden ayırın.

Bu böreğin yanına yoğurtlu ya da salçalı sos çok yakışır. İsterseniz haşlanmış patates veya kavrulmuş kıymalı bir iç harcı da hazırlayabilirsiniz.