 NOHUTLU KABAK BASTIRMA

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 kilo ince, küçük yeşil kabak

◊ 250 gram kuşbaşı tavuk eti

◊ 5 diş sarımsak

◊ 1 su bardağı haşlanmış nohut

◊ 2 çay kaşığı tuz, kuru nane

◊ 2-3 adet orta boy domates

◊ 1 kahve fincanı zeytinyağı

◊ 1 yemek kaşığı biber salçası

◊ 1 adet limonun suyu

◊ 1-2 yemek kaşığı nar ekşisi

Zeytinyağını geniş bir tencereye koyup orta ısıda kızdırın. Tavuk etlerini (mümkünse tavla zarı büyüklüğünde doğrayarak) tencereye aktarın. Karıştırarak 5 dakika kadar kavurun.

Kabakları kazıyıp yıkayın. Uzunlamasına ikiye bölüp kuşbaşı doğrayın.

Sarımsakları tuzla dövüp üzerine naneyi ilave edin. Domatesleri soyarak kuşbaşı doğrayın.

Salça ve kabağı kavrulmakta olan ete ekleyip 3-4 dakika karıştırın.

Domatesleri ilave edip tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte 10 dakika daha pişirin.

Kapağı açıp haşlanmış nohut, ezilmiş sarımsaklar, limon suyu ve nar ekşisini aktarın, tencereyi sallayın.

Kapağını tekrar kapatıp kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin.

OVMAÇ

◊ 2-3 adet kuru yufka (yufka ekmeği)

◊ 1 adet büyük boy kuru soğan

◊ 1 tatlı kaşığı tatlı biber salçası

◊ 3-4 dal maydanoz

◊ 1 kahve

fincanı sıvıyağ

◊ 1 su bardağı tulum peyniri (ya da herhangi bir peynir),

Kuru yufkaları elinizle parçalayarak bir tepsiye koyun. Yemeklik doğradığınız soğanı sıvıyağda 2-3 dakika kavurun. Salçayı ekleyip 2 dakika daha kavurun ve ocaktan alın. İncecik doğradığınız maydanozu katıp bu karışımı yufkaların üzerine yayın. Biraz ılık hale gelince yoğurmaya başlayın.

Peyniri ilave edip biraz daha yoğurduktan sonra avuçlarınız arasında çiğköfte gibi sıkın ve bir tabağa dizin.

Bazıları soğanı çiğden katar. Bazen de salça yerine doğranmış domates konur.