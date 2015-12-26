Mus kremalı yaş pasta

Hamuru yağlanmış herhangi bir şekildeki kek kalıbına aktarın. 10 dakika önceden ısıtıp 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırının alt rafında 15 dakika pişirin. Fırın ayarını 150 dereceye indirip 25 dakika daha pişirin.

Fırından çıkarın ve ılık hale geldikten sonra kalıptan çıkarın. Keki ortadan ikiye bölüp bir kenarda bekletin.

Pasta kremasını hazırlamak için, yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırıp sarıları derin bir kaba koyun. Pudra şekeri ve vanilyayı ilave edip mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika çırpın. Toz haldeki jöleyi katıp mikserle 2-3 dakika daha çırparak karıştırın ve koyulaşması için 30 dakika buzdolabında bekletin.

Bu arada, ayırdığınız yumurta aklarını derin bir cam ya da porselen kaseye koyun. Mikserle orta devirde 2 dakika çırpın. Sonra mikserin devrini yükseltip 8-10 dakika daha, kar gibi olup katılaşıncaya kadar çırpın.

Buzdolabından jöleli karışımı çıkarıp kar gibi olan yumurta aklarını içine ilave edin. Bir kaşıkla hızlı hızlı karıştırarak malzemeleri birbirine yedirin. Koyu boza kıvamındaki kremayı iki kekin arasına, etrafına ve üzerine paylaştırarak yayın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip buzdolabında en az 2-3 saat beklettikten sonra dilimleyerek servise sunun.

Malzeme listesi

Kek hamuru için;

* 5 adet yumurta

* 1 su bardağı toz şeker

* 1,5 su bardağı un

* 1 çay kaşığı tarçın

* 1 paket vanilya

* 1 paket kabartma tozu

Pasta kreması için;

* 2 adet yumurta

* Türk kahvesi fincanıyla 3 fincan pudra şekeri

* 2 paket vanilya

* 1 su bardağı süzme yoğurt

* 1 su bardağı hazır süt kreması

* 100 gr. vişne aromalı jöle (Çilek ya da muz aromalı da kullanabilirsiniz.)