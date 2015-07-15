Mısır yarmalı karalahana çorbası

Malzeme



* 1 bağ karalahana

* 1 su bardağı mısır yarması (Pilavlık bulgur da kullanabilirsiniz)

* Yarım su bardağı haşlanmış barbunya fasulye

* 1 su bardağı mısır unu

* 25 gr. tereyağı (Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sıvıyağ da kullanabilirsiniz)

* 1 adet küçük boy kuru soğan

* 1 tatlı kaşığı tuz, kırmızı pulbiber



Yapılışı



Karalahanayı bir santimlik parçalar oluşturacak şekilde doğrayıp bol tuzla ovun. Üzerine 6 su bardağı sıcak su ekleyip orta ısılı ateşte 30 dakika kadar haşladıktan sonra süzün ve kenarda bekletin.

8-10 su bardağı suyu (et ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz) büyük boy bir tencerede kaynatın. İnce ince doğrayıp haşladıktan sonra süzdüğünüz karalahanayı kaynayan suya aktarın.

Bir taraftan tahta kaşıkla karıştırırken bir taraftan da mısır ununu tencereye aktarın. Üzerine mısır yarması ya da pilavlık bulguru ve barbunyayı katıp tuz ve pulbiberi ekledikten sonra orta ısılı ateşte, malzemeler iyice yumuşayıncaya kadar, en az 30 dakika pişirin.

Soğanı incecik yemeklik doğrayın. Tereyağını bir tavada eritip soğanı kızgın yağda 4-5 dakika kadar karıştırarak kavurun.

Hazırladığınız soğanlı sosu çorbanın üzerine ilave edip sıcak sıcak servise sunun.

Not: Bu çorba için kırık mısır yarması kullanacaksanız, önceden mutlaka haşlamanız gerekir.

Afiyet olsun...

İrmikli odunpazarı tatlısı



Malzeme



* 2 adet yumurta

* 250 gr. margarin (Oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

* 1 su bardağı sıvıyağ

* 1 çay bardağı tozşeker

* 1 paket kabartma tozu

* 1 paket vanilya

* Yaklaşık 6 su bardağı un

Ayrıca;

* Yarım su bardağı irmik

Şerbet için;

* 4 su bardağı tozşeker

* 3 su bardağı su



Yapılışı



Şerbet için; şeker ve suyu bir tencereye koyup orta ısılı ateşte kaynatın. Kaynayınca altını kısın ve 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Hamur için; yumurtaları derin bir yoğurma kabına kırın. Yumuşamış yağı ve sıvıyağı ilave edin. Şeker, kabartma tozu ve vanilyayı da katın. Unu azar azar ilave ederken yoğurmaya başlayın. Kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz.

Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları yuvarlayın ve beş tanesini yan yana yapıştırıp çiçek şekli verin. Çiçekleri, bir tabağa serdiğiniz irmiğe önlü arkalı batırın ve fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye yerleştirin. Hamur parçalarına istediğiniz başka şekilleri de verenilirsiniz.

Tatlıları 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında, kenarları sarı-kahverengi oluncaya kadar, en az 25 dakika pişirip çıkarın.

Sıcak hamurları soğuk şerbete koyup bekletin ve servise sunun.

Afiyet olsun...