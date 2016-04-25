Meyveli tatlılar

ARMUT KİFAYESİ

4 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 4 adet büyük boy kış armutu (sert armut)

- 2 su bardağı su

- 1 su bardağı tozşeker

Ayrıca

- 4 yemek kaşığı tozşeker

- 4 yemek kaşığı su

YAPILIŞI

Önce uzunlamasına ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın, sonra 1 santim kalınlığındaki elma dilimleri halinde dilimleyip küçük bir tencereye koyun. Üzerine suyu ekleyip orta ısılı ateşte kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp tozşekeri ilave edin. 5 dakika daha kaynatıp (şeker eriyecek ve armutlar diri olacak) ocaktan alın.

Armutları suyuyla beraber bir servis tabağına aktarın. Diğer taraftan, şeker ve suyu küçük bir tavaya koyup kısık ateşin üzerine oturtun. Şeker önce eriyip sulanacak, sonra ağdalaşıp kahverengileşecektir.

İşte o zaman kaşıkla karıştırıp, sertleşmeden, henüz suluyken ocaktan alın ve kaşıkla armutların üzerine gezdirin. Soğuyunca servise sunun.

GÜL’ÜN VİŞNELİ KEKİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ:

- 3 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

- 1,5 su bardağı tozşeker

- 1 su bardağı sıvıyağ

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı dondurulmuş vişne (çekirdeği çıkarılmış taze vişne de kulanılabilir)

- Yarım su bardağı damla çikolata

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 3 su bardağı un

Yapılışı

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtalar derin bir kaba kırılıp üzerine tozşeker ilave edilir. Mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika kadar çırpılır. Sıvıyağ ve süt eklendikten sonra 2-3 dakika daha çırpmaya devam edilir.

Vanilya, damla çikolata ve kabartma tozu katılıp tahta bir kaşık ya da plastik spatula yardımıyla karıştırılmaya devam edilir.

Dondurulmuş vişneler çözülmeden donuk vaziyette hamura ilave edilip un da hemen eklenir ve karıştırılmaya devam edilir.

Diğer taraftan, 25-30 santim çapında bir kelepçli kek kalıbı ya da uzun ve derin dikdörtgen bir kalıp bir çay kaşığı yumuşak margarinle yağlanır.

Hazırlanan koyu kıvamlı hamur, kalıba yavaş yavaş aktarılır. Kek 5 dakika önceden 180 dereceye ve alt üst konuma ayarlanmış fırında 40 dakika, kabarıp üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirilir. Fırından çıkarılıp soğuması beklendikten sonra dilimlenerek servise sunulur.

PORTAKALLI İRMİK TATLISI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 2,5 su bardağı süt

- 6 yemek kaşığı tozşeker

- 6 yemek kaşığı irmik

- 25 gr bitkisel margarin

- Varsa nohut büyüklüğünde 1 adet damla sakızı

Üzeri için

- 1 su bardağı portakal suyu ve rendelenmiş portakal kabuğu

- 1 su bardağı su

- 1 adet limonun suyu

- 6 yemek kaşığı tozşeker

- 4 yemek kaşığı irmik

YAPILIŞI

İrmik, süt, tozşeker ve margarin orta boy bir tencereye koyulur. Kısık ateşte, sürekli karıştırılarak kaynayıncaya kadar pişirilir. Kaynamaya başlayınca ocaktan alınır.

Kenarları yüksek bir borcam ya da porselen kap suyla çalkalanıp ıslatılır. Hazırlanan irmik tatlısı kaba aktarılıp üzeri düzeltilir. Tatlı, buzdolabında bekletilir.

Üzerinin muhallebisinin hazırlanması için; portakal suyu, rendelenmiş portakal kabuğu, limon suyu, tozşeker, su ve irmik küçük bir tencereye aktarılır. Kısık ateşte, tel çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırılarak katılaşıp kaynayıncaya kadar pişirilir ve ocaktan alınır.

Soğuyan muhallebinin üzerine portakallı muhallebi eklenir ve üzeri düzeltilir. Buzdolabında en az 3-4 saat kadar bekletilir. Üzeri kayısı, ananas gibi çeşitli mevsim meyveleriyle süslenir ya da antepfıstığı, hindistancevizi serpiştirilir.

Not: Bu tatlı suyla çalkalanmış bir kaba koyulup iyice soğutulduktan sonra servise tabağına ters çevrilebilir ve dilimlenerek de servise sunulabilir.