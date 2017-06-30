Mercimekli tavuk

◊ 1 adet orta boy tavuk

◊ 1,5 su bardağı yeşil mercimek

◊ 1 adet büyük soğan

◊ 50 gr tereyağı

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 çay kaşığı tane karabiber

Sos için:

◊ 50 gr tereyağı

◊ 2 yemek kaşığı un

◊ 2 su bardağı süt

◊ 100 gr rendelenmiş kaşar peyniri

◊ 1 çay kaşığı

biberiye

◊ Tuz ve karabiber

Tavuğu, 4 su bardağı su, tuz, tane karabiber ve 1 küçük soğanla bir tencereye koyup haşlayın. Tavuk etini didikleyin. Mercimeği 3 su bardağı suyla 15 dakika kadar haşlayıp süzün.

Tereyağını eritip doğradığınız soğanı kavurun. Haşlanmış mercimeği tuz, karabiber ve 1,5 su bardağı tavuk suyuyla yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Mercimeği, yağladığınız bir fırın kabına yayıp tavukları yerleştirin. Sos için; tereyağı ve unu ayrı bir tencereye koyup kavurun. Sütü ekleyip peynirin yarısını da katın. Biberiye, tuz ve karabiberi ilave edin.

Sosu tavukların üzerine yayıp kalan peyniri serpiştirin ve fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirip servis yapın.

NEZAKET KÖFTESİ

Köfte için:

◊ 500 gr köftelik kıyma (dana ve kuzu karışık)

◊ 1 adet iri soğan

◊ 1 adet yumurta

◊ 3-4 dilim bayat ekmek

◊ 1 çay kaşığı tuz,

karabiber, kimyon

◊ 1 kahve fincanı

zeytinyağı

◊ 2 adet hazır yufka

◊ 2 su bardağı yoğurt

Sos için:

◊ 5 yemek kaşığı

zeytinyağı

◊ 5 yemek kaşığı

domates püresi

◊ 2 adet çarliston biber

Köfte harcı için kaba kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, ufalanmış ekmek, tuz ve baharatları koyun. Yoğurup 2 parçaya bölün.

Birinci yufkayı tezgaha serin. Zeytinyağını fırçayla yufkanın üzerine sürüp, yağlayın. İkiye katlayıp D şekli verin. İki yuvarlak ucu üzerine kapatıp kare yapın.

Yufkanın düz kısmına ayırdığınız birinci parça köfte harcını bilek kalınlığında uzatarak yerleştirin. Rulo şeklinde ve 2 parmak eninde sarın. Borcama dıştan başlayarak dik dik yerleştirin. İkinci yufkayı da aynı şekilde hazırlayın.

Yufkalı köftelerin üzerine kalan yağı fırçayla sürün. Fırını 200 derecede ısıtıp, 35 dakika pişirin.

Sos için; biberleri kavurup domates püresini katın. 1 bardak sıcak su ekleyip 5-7 dakika kaynatın. Tabağın altına yoğurdu koyup, üzerine yufkalı köfteleri yerleştirin. Sıcak domates sosunu gezdirip sunun.

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