MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Maydanozlu köfte
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Maydanozlu köfte

1 Eylül 2017

.

MALZEME LİSTESİ

◊ 500 gr yağlı koyun kıyması
◊ 1 adet orta boy kuru soğan
◊ 1 demet maydanoz
◊ 1 çay kaşığı tuz
◊ 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
◊ Yarım çay kaşığı
toz kimyon
◊ 2 yemek kaşığı un
◊ 100 gr tereyağı

Kıymayı derin bir kaba koyun. Maydanozu ayıklayıp incecik kıyın ve kıymaya katın. Tuz ve karabiberi ekleyip kimyonu da katın.
Soğanı rendeleyip ilave ettikten sonra tüm malzemeleri en az 4-5 dakika iyice yoğurun. Köfte harcının sertleşmesi ve lezzetlenmesi için 2-3 saat ya da bir gece kadar buzdolabında bekletin.
Diğer taraftan tavaya yağı koyun. Köfte harcını buzdolabından çıkarıp küçük boy yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve parçalara parmak şekli verin.
Hazırladığınız köfteleri, hafifçe unlanmış bir tepsiye dizin.
Tavadaki yağı kızdırıp köfteleri hafifçe sallayarak ve çevirerek kızartın. Kızaran köfteleri kağıt havlunun üzerine alıp fazla yağını çektirin. Salata ya da pilavla servise sunun.
Afiyet olsun...

Mantarlı gökçebel tavuğu

◊ 12 adet tavuk baget
◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber
◊ 1 adet limonun suyu
◊ 1 yemek kaşığı yoğurt
◊ 2 tatlı kaşığı domates salçası
◊ 2 adet orta boy kuru soğan
◊ 4 yemek kaşığı sıvıyağ
◊ 4-5 diş sarımsak
◊ 1-2 su bardağı konserve mantar
◊ 2 su bardağı sıcak su
◊ Varsa 1 tatlı kaşığı ince kıyılmış biberiye

Tavuğun sosunu hazırlamak için; yoğurt, salça, tuz, karabiber ve limon suyunu derin bir kaba koyup çatalla çırpın. Tavukları bu sosa iyice bulayıp 15 dakika bir kenarda bekletin.
Diğer taraftan, soğanları soyup ortadan ikiye bölün. İncecik yarımaylar halinde dilimleyin. Sarımsakları pirinç tanesi büyüklüğünde doğrayın.
Sıvıyağı geniş bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte kızdırın. Soslu tavukları kızgın yağda önlü arkalı 5-6 dakika kadar kızartın. Soğan ve sarımsakları ilave edin. Karıştırmaya devam ederek 5-6 dakika daha kavurun.
Uzunlamasına ikiye böldüğünüz mantarları katıp suyu ilave edin.
Biberiye tavuğa çok hoş bir tat verir, varsa ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatıp kaynatın. Kaynayınca ocağın altını kısıp, kısık ateşte tavuklar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp sıcak sıcak servise sunun. İsterseniz bu yemeğe mantarları eklerken 7-8 adet Brüksel lahanası da katabilirsiniz.
Afiyet olsun...

X
﻿
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri