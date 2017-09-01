Maydanozlu köfte

MALZEME LİSTESİ

◊ 500 gr yağlı koyun kıyması

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 demet maydanoz

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

◊ Yarım çay kaşığı

toz kimyon

◊ 2 yemek kaşığı un

◊ 100 gr tereyağı

Kıymayı derin bir kaba koyun. Maydanozu ayıklayıp incecik kıyın ve kıymaya katın. Tuz ve karabiberi ekleyip kimyonu da katın.

Soğanı rendeleyip ilave ettikten sonra tüm malzemeleri en az 4-5 dakika iyice yoğurun. Köfte harcının sertleşmesi ve lezzetlenmesi için 2-3 saat ya da bir gece kadar buzdolabında bekletin.

Diğer taraftan tavaya yağı koyun. Köfte harcını buzdolabından çıkarıp küçük boy yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve parçalara parmak şekli verin.

Hazırladığınız köfteleri, hafifçe unlanmış bir tepsiye dizin.

Tavadaki yağı kızdırıp köfteleri hafifçe sallayarak ve çevirerek kızartın. Kızaran köfteleri kağıt havlunun üzerine alıp fazla yağını çektirin. Salata ya da pilavla servise sunun.

Afiyet olsun...

Mantarlı gökçebel tavuğu

◊ 12 adet tavuk baget

◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 adet limonun suyu

◊ 1 yemek kaşığı yoğurt

◊ 2 tatlı kaşığı domates salçası

◊ 2 adet orta boy kuru soğan

◊ 4 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 4-5 diş sarımsak

◊ 1-2 su bardağı konserve mantar

◊ 2 su bardağı sıcak su

◊ Varsa 1 tatlı kaşığı ince kıyılmış biberiye

Tavuğun sosunu hazırlamak için; yoğurt, salça, tuz, karabiber ve limon suyunu derin bir kaba koyup çatalla çırpın. Tavukları bu sosa iyice bulayıp 15 dakika bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, soğanları soyup ortadan ikiye bölün. İncecik yarımaylar halinde dilimleyin. Sarımsakları pirinç tanesi büyüklüğünde doğrayın.

Sıvıyağı geniş bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte kızdırın. Soslu tavukları kızgın yağda önlü arkalı 5-6 dakika kadar kızartın. Soğan ve sarımsakları ilave edin. Karıştırmaya devam ederek 5-6 dakika daha kavurun.

Uzunlamasına ikiye böldüğünüz mantarları katıp suyu ilave edin.

Biberiye tavuğa çok hoş bir tat verir, varsa ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp kaynatın. Kaynayınca ocağın altını kısıp, kısık ateşte tavuklar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp sıcak sıcak servise sunun. İsterseniz bu yemeğe mantarları eklerken 7-8 adet Brüksel lahanası da katabilirsiniz.

Afiyet olsun...