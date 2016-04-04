Mantarlı menemen

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA



MALZEME LİSTESİ

- 400-500 gr kültür mantarı

- 2 adet limonun suyu

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 2 diş sarmısak

- 1-2 adet sivribiber

- 4-5 adet orta boy domates

- 2 çay kaşığı tuz, karabiber

- 1 demet maydanoz

- 2-3 adet yumurta





YAPILIŞI



Mantarları boylamasına ince ince dilimleyip derin bir kaba aktarın. Üzerine limon suyu gezdirip bir kenarda bekletin (limon suyu mantarın kararmasını önleyecektir).

Diğer taraftan, zeytinyağını orta boy bir tencere ya da tavada kızdırın. İncecik doğranmış soğanları ve yine ince ince dilimlenmiş sarmısakları kızgın yağda, sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurun.

Mantarları yıkayıp süzdükten sonra kavurduğunuz soğanların üzerine aktarın. Ayıklayıp iri halkalar halinde doğradığınız yeşil biberleri de hemen ekledikten sonra, karıştırın. Tuz ve karabiberi serpiştirip 7-8 dakika kavurun.

Mantarlar suyunu çekince tavla zarı formunda doğradığınız domatesleri ilave edin. Yemeği, arada sırada karıştırarak yaklaşık 5 dakika pişirin. Mantarların arasında, yumurta adedi kadar boşluk açıp, yumurtaları açtığınız çukurlara kırın. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte, yumurta beyazları pişip, sarıları hafif sulu kalıncaya kadar, 2-3 dakika pişirin ve ocaktan alın.

Üzerine incecik kıyılmış maydanozu serpiştirip kapağını tekrar kapatın. İsterseniz, kırmızı pulbiberle süsleyip sıcak sıcak servise sunun.







Salçalı Erdek tostu





4 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 5 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 5 DAKİKA



MALZEME LİSTESİ

- 8 adet tost ekmeği

- 1 yemek kaşığı tereyağı (yumuşamış)

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 4 ince dilim kaşar peyniri (veya Manyas peyniri, İzmir teneke tulumu)

- 12 dilim sucuk (ince halkalar halinde dilimlenmiş)

YAPILIŞI

Tost ekmeklerini temiz mutfak tezgahına dizin. Oda sıcaklığında yumuşamış olan margarin ya da tereyağını ince bir kat halinde tost ekmeklerinin üzerine sürün.

Üzerlerine yine ince bir tabaka domates salçası sürün (salça ev yapımı olursa tostlarınız daha lezzetli olacaktır).

Kaşar peyniri dilimlerini ekmeklerin dördünün üzerine paylaştırın. Kaşar dilimlerinin üzerine de üçer adet sucuk yerleştirin. Diğer ekmek dilimlerini kaşarlı ve sucuklu dilimlerin üzerine kapatın.

Diğer taraftan; tost makinesini kızdırıp tostları bastırarak en az 3-4 dakika kadar pişirin.

Tost makinesinden çıkardığınız tostların üzerine ince bir tabaka halinde salça sürüp sıcak sıcak servise sunun.





Ton balıklı dürüm







6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA



MALZEME LİSTESİ

- 6 adet lavaş ekmeği veya ince dürüm ekmeği

İç harcı için;

- 2 kutu konserve ton balığı (yaklaşık 400 gr)

- 6-7 yaprak marul

- 1 demet dereotu

- 2-3 adet taze yeşil soğan

- 1 su bardağı konserve mısır

- 2 yemek kaşığı dolusu ketçap

- 1 yemek kaşığı dolusu mayonez

- 1 adet limonun suyu

- 2 çay kaşığı tuz, karabiber

YAPILIŞI

Marul yapraklarını yıkayıp incecik doğradıktan sonra derin bir kaseye aktarın. Dereotu ve yeşil soğanı da ayıklayarak yıkayın, ince ince kıyıp marulun üzerine serpiştirin.

Ton balığının yağını iyice süzün. Mısırla birlikte salataya ilave edin. Diğer taraftan, ketçap, mayonez, limon suyu, tuz ve karabiberi ayrı bir kasede çatalla çırpın.

Hazırladığınız bu sosu salatanın üzerine gezdirin. Tüm malzemeleri çatalla iyice karıştırın. Lavaş ekmeklerini tezgaha yayın.

Hazırladığınız ton balıklı harcı ekmeklere eşit olarak paylaştırdıktan sonra sıkıca sararak durum yapın. Her bir dürümü ortadan ikiye bölün. Servis tabağına yerleştirip servise sunun.